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В Нижегородской области произошел взрыв на оборонном заводе, пострадали около 40 человек

01.06.2019 16:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Количество пострадавших после взрывов на оборонном предприятии в субботу в Дзержинске Нижегородской области составило 42 человек, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

"В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".

Ранее со ссылкой на Минздрав России сообщалось о 39 пострадавших.

Подсчет ущерба

В субботу администрация Дзержинска занялась сбором данных от жителей об ущербе после взрывов на оборонном заводе. "Сейчас местные жители могут сообщить о выбитых стеклах несколькими способами: в свои управляющие компании, позвонить в Единую диспетчерскую службу либо написать в группу администрации города в социальной сети "ВКонтакте". Все эти данные сейчас аккумулируются", - сообщил "Интерфаксу" представитель в пресс-службы мэрии города.

Он отметил, что, по его информации, среди пострадавших не только сотрудники предприятия. По словам сотрудника пресс-службы, за медицинской помощью обращались жители, которые получили порезы от выбитых ударной волной стекол.

Угрозы новых взрывов нет

Власти Дзержинска заявили об отсутствии угрозы повторных взрывов и химического заражения в городе.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на главу города Ивана Носкова, в настоящее время пожар на территории "Кристалла" локализован. На месте работает более 400 спасателей и более 50 единиц техники.

По словам главы Дзержинска, "с понедельника начинается ЕГЭ, поэтому наша основная задача - восстановить до понедельника поврежденные учреждения, чтобы они смогли принять учеников".

На странице администрации Дзержинска в соцсети говорится, что в 15:10 по Москве был замерен уровень радиации в городе. В сообщении приводятся слова начальника комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды по Дзержинску Светланы Матвеевой о том, что значение - 0,11 микрозиверта в час, что соответствует естественному природному фону.

ЧП в Дзержинске

В субботу на заводе "Кристалл" в Дзержинске произошел взрыв. Осведомленный источник сообщил о полном разрушении цеха, в МЧС России также заявили о разрушении административного здания в результате происшествия.

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров.

В пресс-службе администрации Дзержинска сообщили "Интерфаксу", что в результате взрывов на "Кристалле" повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.

 
 
Ссылка на источник 32
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МЧС РФ подтверждает информацию о 38 пострадавших при взрыве на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области. Среди них четыре...
 
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