Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Источник материала: Интерфакс

Приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить с официальным визитом США поступило от американского президента Дональда Трампа в четверг, 30 мая, сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Письмо с официальным приглашением было получено в четверг. Поездка запланирована", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства.

Ранее в этот день пресс-служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Зеленский также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран. Он поблагодарил США за последовательную поддержку территориальной целостности Украины.

В частности, документ предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс.