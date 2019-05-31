Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов, а по югу страны - до 28 градусов.
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До 28 градусов тепла и грозы прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 июня
01.06.2019 17:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов, а по югу страны - до 28 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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