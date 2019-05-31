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До 28 градусов тепла и грозы прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 июня

01.06.2019 17:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 28 градусов тепла и грозы прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 июня
Фото из открытых источников

До 28 градусов тепла и грозы прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 июня Почему различаются прогнозы погоды на разных сайтах?
В воскресенье, 2 июня, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет переменных направлений слабый или умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов, а по югу страны - до 28 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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