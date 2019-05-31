Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве

Источник материала: СТВ

Новости мира. 1 июня отмечается Всемирный день ребёнка, который также называется Днём защиты детей. Праздник служит напоминанием того, что дети во многом очень зависят от взрослых, нуждаются в их поддержке и заботе.

В этот день мы решили вспомнить, какими были в детстве нынешние знаменитости. Тогда никто из них, вероятно, и подумать не мог, что в будущем их ждёт огромная популярность, а сами они станут примером для подражания.

Коляска, мишка и сирень. Дарья Домрачева поделилась по-настоящему летним снимком



Фото: starpri.ru. (Тима Белорусских)



Фото: instagram.com/koldunmedia. (Дмитрий Колдун и Александр Панайотов)



Фото: Coleman-Rayner. (Брэд Питт)



Фото: instagram.com/alla_orfey. (Алла Пугачёва)



Фото: vk.com/ritadakotaofficial. (Рита Дакота)



Фото: vk.com/tinakarol. (Тина Кароль)



Фото: vk.com/sergeylazarevgroup. (Сергей Лазарев)

Фото: vk.com/cr_vk. (Криштиану Роналду)