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Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве
Источник материала: СТВ
Новости мира. 1 июня отмечается Всемирный день ребёнка, который также называется Днём защиты детей. Праздник служит напоминанием того, что дети во многом очень зависят от взрослых, нуждаются в их поддержке и заботе.
В этот день мы решили вспомнить, какими были в детстве нынешние знаменитости. Тогда никто из них, вероятно, и подумать не мог, что в будущем их ждёт огромная популярность, а сами они станут примером для подражания.
Фото: vk.com/cr_vk. (Криштиану Роналду)
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Новости мира. 1 июня отмечается Всемирный день ребёнка, который также называется Днём защиты детей. Праздник служит напоминанием того, что дети во многом очень...
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