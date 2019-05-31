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В Албании произошло сильное землетрясение: эпицентр был недалеко от границы с Грецией
Источник материала: СТВ
Новости Албании. На юго-востоке Албании произошло землетрясение магнитудой 5.3: пострадали не менее пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они местные жители.
Эпицентр землетрясения располагался недалеко от границы с Грецией, где разрушенными оказались десятки построек.
Дрожь земли также ощутили жители Северной Македонии. Здесь обошлось без серьезных последствий.
Фото. На юго-востоке Албании произошло землетрясение магнитудой 5.3
Фото. На юго-востоке Албании произошло землетрясение магнитудой 5.3
Фото. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от границы с Грецией
Фото. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от границы с Грецией
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Новости Албании. На юго-востоке Албании произошло землетрясение магнитудой 5.3: пострадали не менее пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все...
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