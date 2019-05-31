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«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она позволит внедрить принципиально новые методы диагностики и лечения сложных заболеваний.
Шанс выздороветь появляется у больных острым лейкозом. Речь о случаях, когда медицина оказалась бессильна. Современное оборудование позволяет внедрить клеточную терапию, запрограммированную на распознавание мишени пораженных клеток.
Подобные процедуры проводят только лучшие клиники мира. Реагенты на одного пациента стоят около 100 тысяч долларов.
Белорусские ученые и врачи создали свой уникальный вариант технологии. Это значит, помощь онкобольным детям теперь еще доступнее. Добавим, открытие диагностического центра стало возможным за счет спонсорских средств.
Ольга Алейникова, главный научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Онкология – дело дорогое, и во всем мире это стоит достаточно дорого, только лишь используя бюджетные средства и ресурсы страховых фондов. Сложно было бы развивать такие высокотехнологичные центры.
Открытие центра приурочили ко Дню защиты детей. Это огромный шаг на пути выздоровления маленьких пациентов. Для них сегодня, 1 июня, клуб жен послов и дипломатов организовал развлекательное шоу с представлением, научными экспериментами и подарками.
Ирен Акопян, президент международного клуба, супруга посла Армении в Беларуси:
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«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском
Новости Беларуси. Лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она...
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