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«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

01.06.2019 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она позволит внедрить принципиально новые методы диагностики и лечения сложных заболеваний.

Шанс выздороветь появляется у больных острым лейкозом. Речь о случаях, когда медицина оказалась бессильна. Современное оборудование позволяет внедрить клеточную терапию, запрограммированную на распознавание мишени пораженных клеток. 

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

Подобные процедуры проводят только лучшие клиники мира. Реагенты на одного пациента стоят около 100 тысяч долларов.

Белорусские ученые и врачи создали свой уникальный вариант технологии. Это значит, помощь онкобольным детям теперь еще доступнее. Добавим, открытие диагностического центра стало возможным за счет спонсорских средств.

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Мы берем клетки пациента. Это их же клетки, которые мы «перевоспитываем», затачиваем против их опухоли и назад им же вводим. Мы решили идти по тому пути, который, наверное, сложнее, но в результате мы выиграли: мы получили опыт. Мы получили возможность, сделав уже известную молекулу против лейкемии, мы сейчас уже собираемся идти дальше – то, чего мир еще не делал.

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Мы сегодня ищем новые виды лечения и диагностики онкологических заболеваний. Отрадно, что технологические прорывы происходят в детском здравоохранении.

Онкология – дело дорогое, и во всем мире это стоит достаточно дорого, только лишь используя бюджетные средства и ресурсы страховых фондов. Сложно было бы развивать такие высокотехнологичные центры.

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

Открытие центра приурочили ко Дню защиты детей. Это огромный шаг на пути выздоровления маленьких пациентов. Для них сегодня, 1 июня, клуб жен послов и дипломатов организовал развлекательное шоу с представлением, научными экспериментами и подарками.

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

Ирен Акопян, президент международного клуба, супруга посла Армении в Беларуси:
Хотели быть сопричастными их выздоровлению. Это развлекательная программа – с Веселинкой, с Карлсоном, с Малышом. Надеемся, что дети отвлекутся, забудут про свои болезни. И это поможет преодолеть им свой недуг.

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

Люди в материале: Валерий Малашко, Ольга Алейникова, Ирен Акопян
 
 
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Новости Беларуси. Лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она...
 
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