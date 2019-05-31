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Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

01.06.2019 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 июня внимание детям уделили и в Верхнем городе в Минске. Галерея интерактивных площадок развернулась в историческом центре в рамках Дня Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полетать над Стокгольмом в виртуальной реальности, узнать о традициях празднования середины лета в Скандинавии, ну и, конечно, распробовать Швецию на вкус. У стен городской ратуши работает наша съемочная группа.

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Юлия Стриго, СТВ:
Атмосфера здесь более чем праздничная. Настоящий шведский фестиваль развернулся в историческом центре Минска. Несмотря на то, что программа только начинается, людей уже очень много. Кстати, на неделю в Минск Швеция заглядывает уже во второй раз. И в программе этого года – много нового.

Например, впервые будет развернута экозона, где научат правильно сортировать мусор и даже покажут постановку экотеатра. А на образовательной площадке представляют учебные программы Шведского института. Любой желающий может узнать особенности празднования середины лета в Скандинавии и даже выучить несколько слов по-шведски.

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Только что завершилось торжественное открытие Дня Швеции. А сейчас мы можем наблюдать, как на сцене происходит настоящие слияние двух культур. Для публики выступает шведский хор и наш белорусский ансамбль «Истоки». Среди гостей праздника мы встретили посла Швеции в Беларуси.

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
Мне кажется, что у нас очень много общего. Я часто говорю, что находясь в Беларуси, я иногда чувствую, будто я в Скандинавии. Много общего.

Я сегодня пришла на праздник в национальном костюме, который шила моя бабушка почти 100 лет тому назад.

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Сегодняшний День Швеции совпал с Днем защиты детей. Поэтому юным гостям – особое внимание. В Минск приехал настоящий шведский цирк, в исполнении стокгольмских клоунов – шоу мыльных пузырей, можно принять участие в театрализованных чтениях и самому стать героем сказки. Скучать здесь не придется.

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Конечно же, не обходится без самой вкусной части. Домашние мини-булочки и рыбные сеты – всё это в меню.

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Дмитрий Снурницин, шеф-повар:
Мы сегодня с лучшими поварами Беларуси будем готовить некоторые блюда из скандинавской кухни. Мы будем делать традиционный шведский суп из шиповника и тар-тар из оленины.

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Завершит праздник концерт шведской певицы Лорин – победительницы Евровидения-2012. Он начнется за два часа до полуночи.

В следующую субботу, 8 июня, здесь пройдет знакомство с Россией. Всего запланировано 17 фестивалей различных стран, в том числе Кореи, Италии, Испании и Армении.

Подробнее – в видеоинформации.

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Люди в материале: Кристина Юханнессон, Дмитрий Снурницин, Юлия Стриго
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 1 июня внимание детям уделили и в Верхнем городе в Минске. Галерея интерактивных площадок развернулась в историческом центре в рамках Дня Швеции,...
 
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