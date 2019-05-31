|
Румас выступил за создание свободной торговли в СНГ
Источник материала: Партизан
Предложение Румаса: связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой «Пояс и Путь».
Он призвал к ее созданию на заседании Совета глав правительств СНГ.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств СНГ выступил за создание полноценной зоны свободной торговли в рамках Содружества. Он назвал это важнейшей задачей на фоне неопределенности мирового рынка, активизации торговых войн.
Как передает БелТА, Сергей Румас подчеркнул важность скорейшего завершения работы над соглашением о свободной торговле услугами. Он также приветствовал подключение к этой работе Узбекистана.
Кроме того, он предложил связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой «Пояс и Путь».
Совет глав правительств СНГ состоялся 31 мая в Туркменистане.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложение Румаса: связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой «Пояс и Путь».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)