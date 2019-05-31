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Румас выступил за создание свободной торговли в СНГ

01.06.2019 17:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предложение Румаса: связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой «Пояс и Путь».

Он призвал к ее созданию на заседании Совета глав правительств СНГ.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств СНГ выступил за создание полноценной зоны свободной торговли в рамках Содружества. Он назвал это важнейшей задачей на фоне неопределенности мирового рынка, активизации торговых войн.

 
Как передает БелТА, Сергей Румас подчеркнул важность скорейшего завершения работы над соглашением о свободной торговле услугами. Он также приветствовал подключение к этой работе Узбекистана.

Кроме того, он предложил связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой «Пояс и Путь».

Совет глав правительств СНГ состоялся 31 мая в Туркменистане.


 
 
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Предложение Румаса: связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой «Пояс и Путь».
 
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