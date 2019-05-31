ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко в паре с Мертенс вышла в 1/8 финала парного разряда «Ролан Гаррос»

01.06.2019 17:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизе Мертенс вышла в 1/8 финала парного разряда турнира «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Дуэт Соболенко-Мертенс уверенно обыграл пару Ребекка Петерсон (Швеция)- Оксана Калашникова (Грузия) в двухсетовом матче: 6:4, 6:3. У белорусско-бельгийского дуэта было больше эйсов – 4 против нулевого показателя у соперниц, но и в три раза больше двойных ошибок – 9 против 3.

В ¼ финала Соболенко и Мертенс будет противостоять американская пара теннисисток Джессика Пегула- Дезире Кравчик. Встреча запланирована на 3 июня.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизе Мертенс вышла в 1/8 финала парного разряда турнира «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФК «Динамо-Минск» объявил об отставке главного тренера Романа Пилипчука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика