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Назарбаев вручил ордена всем, кроме Пашиняна

01.06.2019 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице Казахстана стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы Армении, России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.


Как сообщают российские СМИ, заседание евразийской пятерки приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, пишет oxu.az

Накануне прибывшим в столицу Казахстана высокопоставленным гостям Нурсултан Назарбаев вручил ордена своего имени по случаю юбилейной даты. Как пишут СМИ, исключением стал лишь глава правительства Армении Никол Пашинян, его имени в президентском указе о награждении не было.


 
 
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В столице Казахстана стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы Армении, России, Белоруссии, Казахстана и...
 
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