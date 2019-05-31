|
Назарбаев вручил ордена всем, кроме Пашиняна
Источник материала: Партизан
В столице Казахстана стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы Армении, России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Как сообщают российские СМИ, заседание евразийской пятерки приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, пишет
Накануне прибывшим в столицу Казахстана высокопоставленным гостям Нурсултан Назарбаев вручил ордена своего имени по случаю юбилейной даты. Как пишут СМИ, исключением стал лишь глава правительства Армении Никол Пашинян, его имени в президентском указе о награждении не было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Казахстана стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы Армении, России, Белоруссии, Казахстана и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)