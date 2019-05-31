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Могли ли в палату к здоровым мамам положить женщину с туберкулезом?
Источник материала: Партизан
Странная ситуация произошла в минском роддоме №2. В редакцию обратились родственники пациенток, которые утверждают, что в общую палату к здоровым мамам положили женщину с туберкулезом.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото roddoma.by.
Сейчас роженицы ездят на обследование в тубдиспансер. «Наша Нина»
«Женщина была с температурой и постоянно кашляла»
— У меня 20 мая там родилась дочь, — рассказывает Андрей Чумазов. — Вечером, в 19 часов, в палату №418 к жене подселили роженицу, которая очень сильно кашляла и была с температурой. 21 мая, примерно в 12, эту девушку куда-то перевели. Как оказалось, ее приняли без обменной карты и документов (это видела пациентка, которая поступила с ней). Обменную карточку принес ее муж на следующий день. Врачи спрашивали, почему карточка пуста. Женщина ответила, что у нее второй ребенок, и не было времени проходить обследования.
По словам мужчины, в день выписки, 23 мая, ему сообщили, что у той роженицы был туберкулез.
— Об этом говорили и акушерки, и неонатологи, и другие работники отделения. Сказали, что детям ничего не угрожает, поскольку у них иммунитет матери. Позже была обработка палаты санстанцией. После заместитель главного врача все отрицал, ссылаясь на докторскую тайну. Утверждал, что у пациентки были документы и что она не больна туберкулезом. Но насколько нам сейчас известно, у женщины была открытая форма туберкулеза.
В выписных документах жены Андрея никакой пометки об инциденте в палате не поставили. Но семья сама забила тревогу и обратилась в тубдиспансер. На диагностику из-за подозрения на контакт с источником инфекции направили и маму, и младенца.
— Мы не знаем, что с нашими детьми и женами, — волнуется Андрей Чумазов. — Нам не дали полную информацию. Для оценки действий персонала и руководства роддома пишем заявления в правоохранительные органы. Всем необходима правильная и точная информация, что случилось в больнице: есть вероятность, что могло произойти заражение большого количества людей.
Жена Игоря Пилютика в те дни тоже лежала в палате №418.
— Роддом находится на улице Бельского, а мы живем буквально в соседнем доме. Поэтому я ежедневно с детьми приходил, навещал жену и был в курсе, — делится мужчина.
Жена родила 20 мая. Все прошло планово, без осложнений, поэтому после ее положили в общую палату. Всего в комнате лежало 5 мам и 5 новорожденных. Потом одна из женщин выписалась, и на ее место привезли новую.
— Жена лежала через одну кровать от нее. Сразу обратила внимание, что медсестра в разговоре с этой девушкой сказала о температуре более 38. Плюс женщина постоянно кашляла. Потом моя жена обратила внимание, что она очень худая и все ногти тусклые. Когда девушку посещали врачи, медсестры, то спрашивали: а где ваш паспорт, а где ваша обменная карта из поликлиники? Эти разговоры происходили в палате при всех.
Еще один момент, который показался подозрительным: после родов ребенка той пациентки не положили вместе с ней, а оставили в обсервации.
— На следующие сутки девушку перевели в другую палату. Мою жену пригласила в кабинет исполняющяя обязанности заведующей отделением. И в разговоре упомянула: вам нужно сделать флюорографию. Моя жена говорит: а как я, кормящая мама, буду ее проходить? Прямым текстом ей объяснили: было подозрение на туберкулез. Помимо этого, в обменной карте, которую жена получила на руки при выписке, указано, что она и ребенок контактировали с пациенткой с подозрением на туберкулез, — описывает подробности Игорь Пилитюк.
Он вспоминает, что руководство роддома просило их не волноваться и говорило, будто больница перегружена, нет свободных мест, поэтому такое случилось. Как и другую роженицу из палаты №418, жену Игоря пригласили на консультацию в тубдиспансер.
Роддом: «Таких не поступало»
В Городском клиническом родильном доме №2 инцидент отрицают.
— У вас неточная информация. Женщина без документов или с туберкулезом к нам в эти даты не поступала. Таких пациенток направляют в роддом №3, а не в наш, — ответила главный врач учреждения Наталья Курек.
Могло ли произойти, что мать с туберкулезом положили к здоровым роженицам? «Наша Нина» обратилась за комментарием к источникам в медицинской сфере.
— Такого не должно было бы быть. Единственное исключение — когда женщина рожала где-то рядом и ее доставили в ближайший роддом. Ведь действительно со всеми непонятными ситуациями направляют в третий роддом, — рассказывает эксперт.
Он объясняет: есть два отделения — физиологическое (для здоровых женщин) и обсервационное. Если у роженицы есть проявления острых заболеваний или нет карточки при себе, ее отправляют во второе.
— Если женщина поступала в роддом без документов и у нее не было температуры, кашля, то ее могли бы положить в обсервационное отделение в палату на несколько человек. Если у нее были свежие отметки, что она болеет, то должны были бы изолировать.
Медик замечает: нельзя отказать женщине в оказании медицинской помощи на основании того, что она не имеет какого-то документа или необследована. Просто с ней надо работать сразу так, как будто все болезни у нее есть.
Насколько пациентка с туберкулезом опасна для молодых мам и младенцев, зависит от формы заболевания. Угроза здоровью есть, если это открытая форма — при ней выделяется палочка Коха. В стадии ремиссии же женщина не должна никому навредить. А вот такого симптома, как почерневшие ногти, у туберкулеза нет.
По словам эксперта, если персонал роддома узнал о диагнозе не сразу, но вовремя провел санобработку, предупредил других пациенток, какой комплекс мер им нужно принять, чтобы обезопасить себя и ребенка, то никакого преступления здесь нет. Другой вопрос, если медики были в курсе ситуации, но скрывали информацию.
Правда, последний вариант, считает собеседник «Нашей Нины», самый невероятный, ведь теперь все перестраховываются, чтобы «нигде не прозвучать, не было никаких эксцессов».
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Странная ситуация произошла в минском роддоме №2. В редакцию обратились родственники пациенток, которые утверждают, что в общую палату к здоровым мамам положили...
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