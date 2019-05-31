ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в 50-х годах в Витебске хотели сделать море

01.06.2019 16:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Планировалось затопить Витебский район и часть Смоленской и Псковской области.


Площадь Витебского водохранилища должна была составить 800 кв. км, а его ширина – 10 км

Витебская ГЭС: проект 1956 года и нынешний вид. Фото: «Витебский рабочий», 28 января 1956 года; Сергей Мартинович

 

Мало кому известно, что Витебская гидроэлектростанция – вовсе не современный проект. Построить ее планировали 63 года назад и даже включили в директивы ХХ съезда КПСС, собравшегося в Москве в феврале 1956 года:

Закончить строительство Василевичской районной электростанции и осуществить строительство Витебской гидроэлектростанции, пишет Витебский курьер.

В середине 1950-х годов Витебск, еще не до конца восстановившийся после войны, планировалось сделать крупным промышленным центром союзного значения. К уже имевшимся предприятиям должны были добавиться заводы сельскохозяйственного машиностроения и электроизмерительных приборов. Развивавшаяся промышленность требовала много электрической энергии.


1955 год. Карта проектируемого Витебского моря. Из фондов Белорусского государственного архива научно-технической документации

В 1953-1956 годах Московским отделением Гидроэнергопроекта Министерства электростанций СССР и еще 15 проектными и научно исследовательскими организациями был разработан проект Витебской ГЭС. Руководителями проекта были инженеры М. Ханин и А. Авакян.


1956 год. Проектировщики Витебской ГЭС. В центре — М. Ханин. «Советская Белоруссия», 20 января 1956 года

В отличие от нынешней гидроэлектростанции на Западной Двине, проект 1956 года предусматривал затопление больших территорий Витебского района, а также соседних районов Смоленской и Псковской областей. На месте лесов, полей и лугов появилось бы Витебское море.

Площадь водохранилища должна была составить 800 кв. км, а его ширина – 10 км. Это было в 15 раз больше Каунасского водохранилища в Литве и в 2 раза меньше одно из крупнейших водохранилищ на Волге – Горьковского.

На новое место планировалось перенести два районных центра – Сураж и Усвяты. Сураж – старинное местечко на Двине – переносился к поселку Яновичи и объединялся с ним в город Новый Сураж. С этой целью в 1957 году центр Суражского района был перенесен в Яновичи (в 1960 году Суражский район был присоединен к Витебскому району).

Плотина Витебской ГЭС, запроектированной в 1956 году, должна была располагаться на 2 км восточнее нынешней, у деревни Подберезье. Вторая плотина служила бы для подъема реки Лужеснянки, соединенной с водохранилищем каналом. Третью плотину длиной 15 км хотели соорудить в Усвятском районе для предотвращения переливания воды из водохранилища в реку Ловать.


Такой должна быола стать Витебская ГЭС. Рисунок из газеты «Советская Белоруссия» за 26 июля 1956 года

Витебская ГЭС должна была улучшить работы латвийских гидроэлектростанций Двинского каскада. Стоимость электроэнергии уменьшалась бы в 4-5 раз, улучшилось бы судоходство, а по берегам затопленных территорий возникли бы охотничьи и рыболовецкие хозяйства, санатории, дома отдыха и пионерские лагеря.

Гидроэлектростанция могла изменить весь двинский пейзаж. Появились бы острова и плесы длиной по 20-30 км. Озеро Вымно стало бы частью водохранилища, заполнился бы водой яр у деревни Курино.

В 1950-е годы Витебская ГЭС, хоть и была включена в директивы ХХ съезда КПСС, так и осталась в проекте. Вероятнее всего, у государства просто не хватило средств, чтобы возводить несколько гидроэлектростанций одновременно. В эти же годы строились мощные каскады ГЭС на Волге и сибирских реках. Больших затрат стоило также переселение людей на новые места.


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планировалось затопить Витебский район и часть Смоленской и Псковской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика