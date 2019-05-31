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Супруги послов устроили праздник для детей в белорусском онкоцентре
01.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Центре детской онкологии под Минском прошел праздник. Его устроили жены послов и дипломатов вместе с волонтерами. Их главное пожелание детям – здоровья, пишет «МИР 24».
«Международный детский день – это еще одна возможность устроить для детей настоящий праздник, чтобы он был незабываемый. Мы решили окружить особым вниманием, теплотой детей, которые нуждаются в этом больше, чем другие», – сказала президент Минского международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей Ирен Акопян.
Каждый год через этот центр проходят около
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Каждый год через центр онкологии проходят около шести тысяч детей. Врачи помогают ребятам со всего СНГ.
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