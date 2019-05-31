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Под Барановичами появился новый биатлонный комплекс

01.06.2019 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый биатлонный комплекс появился на спортивной карте Беларуси в агрогородке Мир под Барановичами. Там строители провели реконструкцию, но после ее завершения разница в возможностях для юных спортсменов ранее и сейчас стала огромной, отмечает tvr.by.


Кадр «Беларусь 1»

Объект сдан в кратчайшие сроки. В марте во время рабочей поездки в Брестскую область здесь побывал Александр Лукашенко, который поручил повысить функциональные возможности комплекса. Строителям понадобились всего два месяца.

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31 мая состоялась торжественная церемония открытия комплекса. Кроме юных биатлонистов стрельбище опробовал и глава Брестского региона Анатолий Лис.

На реконструкцию спортивно-биатлонного комплекса направлено около 800 000 рублей. Специалисты обустроили стрельбище с 20 мишенными установками. Размеры стадиона — 70 на 90 метров, расстояние до мишеней 50 метров, установлено освещение.

Условия позволяют использовать на тренировках не только пневматическое оружие, но и мелкокалиберные винтовки.

Трассу продлили до двух с половиной километров.

Кроме того, готовясь к зиме, уже купили снегогенератор. А федерация биатлона подарила школе автобус.

В биатлонной школе занимаются более 50 юных спортсменов.

 
 
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Новый биатлонный комплекс появился на спортивной карте Беларуси в агрогородке Мир под Барановичами. Там строители провели реконструкцию, но после ее завершения...
 
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