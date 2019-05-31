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Цены на автомобильное топливо вырастут со 2 июня
Источник материала: Tut.by
Со 2 июня в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом
Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Со 2 июня стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 58 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 90 копеек, ДТ — 1 рубль 69 копеек.
— В мае отмечалась высокая волатильность нефтяного рынка (значения котировок 1 барреля нефти марки Brent изменялись от 75 до 62 долларов США). При снижении цены в последние дни мая средняя котировка нефти марки Brent за месяц составила, по предварительным оценкам, около 71 доллара США за баррель, — проинформировали в «Белнефтехиме». — Цена российской нефти, поставляемой в мае на белорусские НПЗ, выросла на 17% к январю текущего года при росте розничных цен на моторное топливо в среднем на 9,1%.
В ведомстве отметили, что мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне будет продолжен. При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики.
Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».
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Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 26 мая: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.
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