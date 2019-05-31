16-летний школьник из Минска придумал приложение, которое объясняет физику

Источник материала: KYKY

KYKY уже рассказывал вам про молодого «беларуского Илона Маска» , и школьника из Минска, который придумывает социальные стартапы и еще одного школьника – что запустил в 16 лет собственный квиз . В общем, мы не устаем говорить, что новое поколение растет с отличными идеями.



И вот еще один крутой пример: 16-летний Тимофей Стамбровский, который в этом году закончил 10-й класс, в свободное от занятий время разрабатывает мобильное приложение, которое помогает наглядно объяснить физику на роботах, пишет TUT.by.



Впервые масштабно Тимофей представил свой проект «Интерактивный STEM-учебник по физике с применением робототехники» на TEDxYouth@Minsk. И стал там одним из трех победителей.



По словам школьника, он придумал свой проект в прошлом году, пока ходил на кружок робототехники. «Суть проекта в том, чтобы наглядно объяснить некоторые законы физики. Детям самим интересно изучать физику, и поэтому они лучше усваивают материал. Я считаю, что проблемы с преподаванием физики связаны с тем, что система образования, так сказать, осталась со времен СССР. Но дети изменились, и им, на мой взгляд, надо преподавать в более современном формате», – объясняет школьник.



Проект рассчитан на учеников седьмых и девятых классов и состоит из собственно роботов и мобильной программы, которая ими управляет. К слову, робота можно собрать на базе Lego Mindstorms EV3. Вся электроника и составные части обойдутся примерно в тысячу рублей.



«Плюс моего проекта в том, что это не просто картинки. Есть настоящая модель, и она выводит данные (всегда разные), и можно находить по формулам другие. Суть этого проекта – применение четырех наук на одном уроке», – говорит Тимофей.



Школьник рассказал и про планы на будущее: он хочет создать новые модели роботов и начать распространять их в другие учреждения образования: «Сейчас мною заинтересовался ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр Министерства образования), и он будет советовать мою разработку Национальному институту образования», – резюмировал Тимофей.

Фото обложки: Марина Серебрякова