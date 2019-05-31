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16-летний школьник из Минска придумал приложение, которое объясняет физику

01.06.2019 17:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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KYKY уже рассказывал вам про молодого «беларуского Илона Маска», и школьника из Минска, который придумывает социальные стартапы и еще одного школьника – что запустил в 16 лет собственный квиз. В общем, мы не устаем говорить, что новое поколение растет с отличными идеями. 

И вот еще один крутой пример: 16-летний Тимофей Стамбровский, который в этом году закончил 10-й класс, в свободное от занятий время разрабатывает мобильное приложение, которое помогает наглядно объяснить физику на роботах, пишет TUT.by. 

Впервые масштабно Тимофей представил свой проект «Интерактивный STEM-учебник по физике с применением робототехники» на TEDxYouth@Minsk. И стал там одним из трех победителей. 

По словам школьника, он придумал свой проект в прошлом году, пока ходил на кружок робототехники. «Суть проекта в том, чтобы наглядно объяснить некоторые законы физики. Детям самим интересно изучать физику, и поэтому они лучше усваивают материал. Я считаю, что проблемы с преподаванием физики связаны с тем, что система образования, так сказать, осталась со времен СССР. Но дети изменились, и им, на мой взгляд, надо преподавать в более современном формате», – объясняет школьник. 

Проект рассчитан на учеников седьмых и девятых классов и состоит из собственно роботов и мобильной программы, которая ими управляет. К слову, робота можно собрать на базе Lego Mindstorms EV3. Вся электроника и составные части обойдутся примерно в тысячу рублей. 


«Плюс моего проекта в том, что это не просто картинки. Есть настоящая модель, и она выводит данные (всегда разные), и можно находить по формулам другие. Суть этого проекта – применение четырех наук на одном уроке», – говорит Тимофей. 

Школьник рассказал и про планы на будущее: он хочет создать новые модели роботов и начать распространять их в другие учреждения образования: «Сейчас мною заинтересовался ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр Министерства образования), и он будет советовать мою разработку Национальному институту образования», – резюмировал Тимофей. 

Читайте по теме: Как говорить с детьми о боге, расизме и гомофобии – и не бояться вырастить монстра

Фото обложки: Марина Серебрякова

 
Теги: Минск
 
 
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KYKY уже рассказывал вам про молодого «беларуского Илона Маска», и школьника из Минска, который придумывает социальные стартапы и еще одного школьника – что...
 
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