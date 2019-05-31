Забота о детях, спортивное будущее, досуг для всех. Субботнюю прямую линию провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Источник материала: Вороновская газета





Виктор Лискович был на связи с жителями области в день открытия первой лагерной смены.

Потому вполне закономерно, что ряд обращений касались летнего отдыха юного поколения. Но что примечательно: все они были информационного плана, проблемных вопросов по организации оздоровительного лета не прозвучало. Бабушка семилетнего мальчика спрашивала, можно ли еще получить путевку в лагерь. Отправлять туда его родители не планировали, но ситуация резко поменялась, и принять его сейчас бабушка не может. Виктор Лискович ответил, что получить путевку в лагерь имеют возможность все желающие.





В этом году в области в оздоровительных лагерях смогут отдохнуть 63 тысячи ребят. На первую смену реализованы все путевки. Чтобы приобрести на последующие смены, родителям необходимо обратиться в комиссию по оздоровлению по месту работы. Сегодня в области наряду со стационарными лагерями полноценный отдых предлагают оздоровительные лагеря на базах учреждений образования, расположенных в живописной местности в районах. Можно рассмотреть вариант лагеря с дневным пребыванием. Такие открываются на базе учреждений образования. В этом случае надо обращаться туда, где ребенок учится.

Полезную информацию можно найти на интерактивной карте оздоровительных лагерей Гродненской области на сайте главного управления образования облисполкома. В этом же управлении, а также областном управлении по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в том числе и по телефону предоставят оперативную информацию о наличии свободных мест и ответят на другие интересующие вопросы.





О возможности получить путевку на оздоровление Виктор Лискович рассказал и маме семилетнего мальчика, которому недавно установили инвалидность. Женщина поинтересовалась, какие еще выплаты, кроме пенсии по линии социальной защиты, предусмотрены в таких случаях. Заместитель председателя облисполкома ответил, что помимо пенсии на ребенка-инвалида назначается ежемесячное пособие по месту работы одного из родителей, как правило, мамы. Предусмотрено и пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, которое назначается в органах по труду, занятости и социальной защите. Это дополнительное пособие, оно не зависит от других выплат. При этом Виктор Лискович подчеркнул, что в нашем государстве забота о детях всегда на первом плане, и тем более о тех, которым нужна особая поддержка.





Прочитав в газете, что состоится концерт в день открытия после реконструкции областной филармонии, гродненцы интересовались, что интересного предложат здесь и смогут ли к нам приехать звезды эстрады. Виктор Лискович рассказал, что торжественное открытие областной филармонии состоится 7 июня. В концерте будут представлены лучшие творческие достижения как коллективов и исполнителей филармонии, так и приглашенных артистов. Это начало реализации масштабных творческих задумок и проектов. Концертный зал филармонии станет сценической площадкой для многих творческих коллективов области: в июле и сентябре состоятся концерты Гродненской капеллы, в ноябре – музыкального театра «Рада», в декабре – ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы».





Кроме гродненских коллективов, на сцене филармонии запланированы концерты ведущих коллективов и исполнителей как нашей республики, так и зарубежья. К примеру, Валерия Меладзе, балета «Тодес», группы «На-На», ансамбля народной музыки «Беседа», юмориста Игоря Христенко, национального балета Грузии имени Сухишвили и других. Во время летних каникул будет реализован ряд проектов для детей под общим названием «Каникулы с филармонией».





Само здание филармонии открывает широкий простор для наполнения культурной жизни областного центра. Здесь самый большой в области зрительный зал – почти на 1300 мест, есть караоке-бар, два кафе на первом этаже с возможностью проведения больших праздничных торжеств. Современные технические возможности – это качество проведения всевозможных мероприятий, что привлечет в наш город и известных артистов.

По заданным вопросам чувствовалось, что жители области в курсе событий общественной жизни, проявляют интерес и готовы принять участие в проводимых мероприятиях. Спрашивали, к примеру, о том, как Гродненская область будет праздновать свой 75-летний юбилей. Виктор Лискович ответил, что хотя знаковую дату намечено отметить 20 сентября, праздничные мероприятия планируется проводить на протяжении всего юбилейного года. Органичной частью большого праздничного действа станут мероприятия в честь 75-летия освобождения Беларуси.





Более полусотни эпизодов праздника по всей области в этом году пройдут впервые. Местом прописки одного из самых ярких станет город Скидель. Мастера Гродненского района создадут 20-метровый «Рушнік малой радзімы» , который объединит символы всех агрогородков района, а также города Скиделя. Каждому из них будет посвящен один из почти двух десятков отрезков. Впервые увидят необычное рукотворное полотно жители 3 июля. Объединяющим всю область лейтмотивом торжественного концерта ко Дню освобождения Беларуси станет фотопуть «Дорогами солдата-освободителя» — соседствовать с архивными фото всех райцентров, сделанными в год их освобождения, будут современные снимки этих же мест.

Праздничными мероприятиями будет охвачена вся Гродненщина. Причастными к общей истории смогут ощутить себя все ее жители. Будет сделано все, чтобы праздничное настроение витало не только в Гродно и райцентрах, но и в каждом небольшом населенном пункте.

Судя по всему, проявляют интерес гродненцы и такому масштабному спортивному событию, как II Европейские игры. В ходе прямой линии звонившие говорили о том, что будут болеть за гродненских спортсменов и интересовались их шансами на медали. Виктор Лискович рассказал, что готовятся наши атлеты основательно. Сейчас в списке спортсменов, которые представят Беларусь на II Европейских играх, 38 представителей области по 14 видам спорта. Наиболее широкое представительство в спортивных единоборствах. Большинство спортсменов сейчас на заключительных учебно-тренировочных сборах. А уже оттуда – прямиком на старт напряженной спортивной борьбы. Конечно, поддержка болельщиков нашим спортсменам нужна. Кстати, в области реализовано уже более 5 000 входных «квитков» на спортивные матчи и соревнования. И их еще пока можно приобрести. Чтобы наблюдать, поддерживать спортсменов, радоваться за победы зрителям было удобнее, во всех городах и районных центрах области на время II Европейских игр для болельщиков создадут специально оборудованные фанзоны. В Гродно эпицентром событий станет центральный спортивный комплекс «Неман».





Вполне закономерно прозвучал вопрос о ситуации по кори, о случаях заболеваемости которой в последние дни сообщается в средствах массовой информации. Информации много, но она противоречивая. А как обстоят дела на самом деле? Виктор Лискович ответил, что достоверной является информация из официальных источников – она точно отражает ситуацию и оперативно обновляется. Ситуация по кори стабильная. На сегодняшнее утро в стационаре находились 23 человека, из них три с подтвержденным диагнозом, остальные с подозрением на заболевание. За май лабораторно подтвержден диагноз у 18 человек, пятнадцать из которых уже выздоровели и выписаны из стационара домой. Тяжелых форм заболевания не было. Диагноз кори выставляется только после получения лабораторного подтверждения, ведь под нее маскируется множество других заболеваний. Принимаются все меры, чтобы распространения инфекции не допустить. Учитывая то, что среди заболевших большинство студентов, в вузах проводились ограничительные мероприятия, и они оказались эффективными.

Ничего чрезвычайного в ситуации с корью в областном центре нет, случаи ее периодически регистрируются во всех регионах республики. Неблагоприятная обстановка с заболеваемостью во многих странах, в том числе в соседних с нашей республикой. Наши люди выезжают туда по делам и на отдых. Уже установлено, что корь в Гродно завезли. Сложившаяся в мае ситуация еще раз подтвердила, как важна иммунизация, и не только против этого, а и против ряда других заболеваний. Получить прививку и таким образом обезопасить себя можно без проблем во всех поликлиниках.

Елена ГУЗЕНЬ

Фото: Артем ТУРЛАЙ и из архива https://grodnonews.by/