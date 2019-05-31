В Вороново пели, прыгали, играли и… учились безопасности

Источник материала: Вороновская газета





В «Созвездии детства» сошлись участники праздничной концертной программы. Воспитанники Вороновского ЦТДиМ решили продемонстрировать свои таланты. На главную сцену выходили Ангелина Филон, Сергей Ненартович, Ксения Бакун, Яна Етко, сестры Валерия и Алеся Русак, а также танцевальная группа «Мы — танцоры». Их выступления сопровождались бурными аплодисментами.











































И снова не терпится всем поиграть! В веселых, заводных и безумно интересных «Красках лета» можно было утонуть.

Приятную прохладу после игровой программы в летний жаркий день подарили сотрудники Вороновского РОЧС — восторженные возгласы вызвал огромный «фонтан» из пожарного ствола. Как всегда, их выступления были зрелищными и поучительными. Замысловатые и в то же время простые вопросы о поведении в чрезвычайных ситуациях стали очередным напоминанием о безопасных каникулах.















Пожарные продемонстрировали работу спецтехники и оборудования для проведения аварийно-спасательных работ. И даже разрешили посидеть в пожарной машине, примерить боевую одежду спасателей.









































