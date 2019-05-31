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В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят

01.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят

Уже с утра здесь звучало детское многоголосье, оживившее окрестность. Детвора спешила занять разноцветные домики, чтобы скорее пообщаться со старыми друзьями, познакомиться с новыми ребятами и вместе придумать тысячи забав. Волнительный этот день был не только для детей, но и родителей. Ведь их доченьки и сыночки будут вне дома.


В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят

— Для беспокойства нет повода, — успокаивала мам и пап начальник лагеря Ольга Мисейко, которая возглавила «Ромашку» в текущем году. — С вашими детьми будут работать опытные педагоги из школ района. Они приготовят для ребят множество интересных и увлекательных мероприятий. Постараемся, чтобы детям не было скучно, чтобы они провели время весело и с пользой.


В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят

Распрощавшись с родными, ребята долго не скучали. Качели, горка, футбол, бадминтон заняли их внимание. Незаметно подоспела пора обеда. «Очень вкусно!» — оценили они работу поваров. Подкрепившись, можно дальше наслаждаться «ромашковым» летом.

Почему решили отдохнуть в этом детском оздоровительном лагере, рассказали ребята корреспонденту районки.

Виктория Язовит:

— Двоюродная сестра Настя отдыхала в прошлом году в «Ромашке». Она много рассказывала мне и брату Максиму о том, как здесь замечательно. Вот мы и попросили у родителей привезти нас сюда. Правда, я хотела приехать в третью смену. Но мама уговорила отправиться вместе с младшим братом, чтобы ему было веселее.

Валерия Кулевич:

— В лагере я второй год. Вместе со мной сестренка Даша, братики Артур и Никита. Думаю, отдохнем классно. В прошлом году мне очень понравились дискотеки, которые устраивали для нас вожатые. А еще здорово было выступать с танцевальными номерами на сцене. От отдыха этим летом жду только хороших эмоций.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Ольги ВОРОБЬЕВОЙ и автора.  

 
Теги: знакомства
 
 
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Уже с утра здесь звучало детское многоголосье, оживившее окрестность. Детвора спешила занять разноцветные домики, чтобы скорее пообщаться со старыми друзьями,...
 
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