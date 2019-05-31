|
В первый день лета детский оздоровительный лагерь «Ромашка» принял 90 ребят
01.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уже с утра здесь звучало детское многоголосье, оживившее окрестность. Детвора спешила занять разноцветные домики, чтобы скорее пообщаться со старыми друзьями, познакомиться с новыми ребятами и вместе придумать тысячи забав. Волнительный этот день был не только для детей, но и родителей. Ведь их доченьки и сыночки будут вне дома.
— Для беспокойства нет повода, — успокаивала мам и пап начальник лагеря Ольга Мисейко, которая возглавила «Ромашку» в текущем году. — С вашими детьми будут работать опытные педагоги из школ района. Они приготовят для ребят множество интересных и увлекательных мероприятий. Постараемся, чтобы детям не было скучно, чтобы они провели время весело и с пользой.
Распрощавшись с родными, ребята долго не скучали. Качели, горка, футбол, бадминтон заняли их внимание. Незаметно подоспела пора обеда. «Очень вкусно!» — оценили они работу поваров. Подкрепившись, можно дальше наслаждаться «ромашковым» летом.
Почему решили отдохнуть в этом детском оздоровительном лагере, рассказали ребята корреспонденту районки.
Виктория Язовит:
— Двоюродная сестра Настя отдыхала в прошлом году в «Ромашке». Она много рассказывала мне и брату Максиму о том, как здесь замечательно. Вот мы и попросили у родителей привезти нас сюда. Правда, я хотела приехать в третью смену. Но мама уговорила отправиться вместе с младшим братом, чтобы ему было веселее.
Валерия Кулевич:
— В лагере я второй год. Вместе со мной сестренка Даша, братики Артур и Никита. Думаю, отдохнем классно. В прошлом году мне очень понравились дискотеки, которые устраивали для нас вожатые. А еще здорово было выступать с танцевальными номерами на сцене. От отдыха этим летом жду только хороших эмоций.
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото Ольги ВОРОБЬЕВОЙ и автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже с утра здесь звучало детское многоголосье, оживившее окрестность. Детвора спешила занять разноцветные домики, чтобы скорее пообщаться со старыми друзьями,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)