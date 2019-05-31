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В результате ДТП погиб бывший партнер Александра Глеба по «Арсеналу»

01.06.2019 18:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер бывший атакующий полузащитник «Арсенала», «Реала», «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, сообщает Sports.ru.


Фото: Reuters

35-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Трагедия произошла сегодня на трассе A-376 в Испании на пути из Альмендралехо в Утреру.

Рейес находился за рулем Mercedes-Benz S550. Вместе с ним в машине был его 23-летний кузен, который тоже погиб в результате столкновения с другим автомобилем. Еще один пассажир был госпитализирован, он получил 60 процентов ожогов тела.

Начато расследование. По данным Diario de Sevilla, первая версия — превышение скорости. Сообщается, что автомобиль мог двигаться со скоростью около 200 км/ч.

Рейес присоединился к детской команде «Севильи» в 10-летнем возрасте, а дебютировал в первой команде, когда ему было всего 16.

В 2004 году испанец перешел в «Арсенал» и помог команде выиграть чемпионат Англии, тот сезон «канониры» прошли без поражений в АПЛ.

В 2005—2007 Хосе Антонио Рейес был партнером по команде выступавшего за «Арсенал» футболиста сборной Беларуси Александра Глеба.

После двух с половиной сезонов в Англии Рейес на правах аренды перешел в «Реал», но не закрепился в команде.

Летом 2007 года «Арсенал» продал его в «Атлетико», с которым Рейес дважды выиграл Лигу Европы.

В январе 2012-го хавбек вернулся в «Севилью», с ней он еще трижды стал победителем Лиги Европы.

В 2016 году Рейес перешел в «Эспаньол», позже выступал за «Кордобу», а последним его клубом была «Эстремадура».

За сборную Испании футболист провел 21 матч, забил 4 гола. Принимал участие в ЧМ-2006.

Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» начнется сегодня с минуты молчания в память о бывшем полузащитнике «Арсенала», «Реала», «Атлетико» и «Севильи» Хосе Антонио Рейеса, сообщает официальный сайт УЕФА.

 
 
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Трагедия произошла сегодня на трассе A-376 в Испании на пути из Альмендралехо в Утреру.
 
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