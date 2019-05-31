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Соболенко вышла в 3-й круг парного разряда «Ролан Гаррос»
Источник материала: Tut.by
Белоруска Арина Соболенко,
В матче 1/16 финала Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс взяли верх над интернациональным дуэтом Ребекка Петерсон (Швеция) / Оксана Калашникова (Грузия) — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
В 1/8 финала дуэт Соболенко / Мертенс, имеющий в Париже 6-й номер посева, сразится с американской парой Джессика Пегула / Дезире Кравчик (Грузия).
Напомним, что в стартовом матче парного разряда Соболенко и Мертенс победили дуэт Хизер Уотсон (Великобритания) / Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2.
Другая белоруска, Александра Саснович, в одиночном разряде
В парном разряде на «Ролан Гаррос» продолжает выступать Виктория Азаренко. Вместе с австралийкой Эшли Барти они
Дуэт Азаренко / Барти имеет 11-й номер посева в парном разряде «Ролан Гаррос».
В одиночном разряде
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Белоруска Арина Соболенко, завершившая выступления в одиночном турнире «Ролан Гаррос», продолжает борьбу в парных соревнованиях где вышла уже в 3-й круг.
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