Соболенко вышла в 3-й круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Источник материала: Tut.by

Белоруска Арина Соболенко, завершившая выступления в одиночном турнире «Ролан Гаррос», продолжает борьбу в парных соревнованиях где вышла уже в 3-й круг.



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В матче 1/16 финала Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс взяли верх над интернациональным дуэтом Ребекка Петерсон (Швеция) / Оксана Калашникова (Грузия) — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

В 1/8 финала дуэт Соболенко / Мертенс, имеющий в Париже 6-й номер посева, сразится с американской парой Джессика Пегула / Дезире Кравчик (Грузия).

Напомним, что в стартовом матче парного разряда Соболенко и Мертенс победили дуэт Хизер Уотсон (Великобритания) / Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2.

Другая белоруска, Александра Саснович, в одиночном разряде выбывшая в первом круге , завершила выступление и в парном турнире. Вместе с американкой Тейлор Таунсенд в стартовой встрече они проиграли француженкам Диане Парри и Фионе Ферро — 4:6, 5:7.

В парном разряде на «Ролан Гаррос» продолжает выступать Виктория Азаренко. Вместе с австралийкой Эшли Барти они пробились во второй круг. Там их ждут Виктория Кужмова (Словакия) / Белинда Бенчич (Швейцария).

Дуэт Азаренко / Барти имеет 11-й номер посева в парном разряде «Ролан Гаррос».

В одиночном разряде Азаренко проиграла первой ракетке мира Наоми Осаке на «Ролан Гаррос». WTA назвала тот матч «Битвой титанов».