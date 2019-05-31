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В День Швеции в Минске прошли Международные соревнования Клуба операторов дорожно-транспортной техники Volvo
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 июня в историческом центре Минска проходит праздник национальной культуры Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За неделю в наш город эта страна заглядывает уже во второй раз. И в программе этого года – много нового.
Одним из самых ярких моментов стали соревнования Клуба операторов дорожно-строительной техники. Организатором мероприятия выступила компания «СпецЕвроТех» – эксклюзивный дилер строительной техники Volvo в Беларуси.
Участие приняли более 80 белорусских водителей. Задача для них была непростая: для начала из деревянных брусьев сконструировать пирамиду, а затем установить на нее емкость с водой, не проронив при этом ни капли.
В Беларуси сегодняшняя дата историческая. Сегодня у нас в Беларуси, проводя впервые данные соревнования, мы организовываем Клуб операторов.
Рядом с соревновательной площадкой продемонстрировали последние модели грузовиков и легковых автомобилей. Победители соревнований выйдут в европейский финал, который пройдет в Швеции в октябре. Там профессионалы своего дела поборются за чемпионский титул.
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В День Швеции в Минске прошли Международные соревнования Клуба операторов дорожно-транспортной техники Volvo
Новости Беларуси. 1 июня в историческом центре Минска проходит праздник национальной культуры Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За неделю в наш...
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