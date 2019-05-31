|
Праздничная программа и шоу по тимбилдингу: День защиты детей отметили в Руденской вспомогательной школе-интернате
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 июня гостей встречали в Руденской вспомогательной школе-интернате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В честь Международного дня защиты детей – для воспитанников яркая праздничная программа, а также концерт и показательное шоу от сборной медуниверситета по тимбилдингу. В зрительном зале – дети, которые рано остались без родителей. Им особенно важно чувствовать поддержку.
Разумеется, праздничный концерт – лишь часть внимания. Воспитанники интерната часто принимают гостей. Организовывают для ребят и совместные выезды: экскурсии в Березинский биосферный заповедник, резиденцию Президента, Нарочанский парк.
Инга Горбунцова, начальник управления гуманитарной деятельности управления делами Президента Беларуси:
Самая важная задача, которая стоит перед нами, взрослыми, – сделать как можно больше радостных и счастливых дней для наших детей.
Праздник детства на высоких скоростях: в Гомеле воспитанники детского дома прокатились на картинге
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздничная программа и шоу по тимбилдингу: День защиты детей отметили в Руденской вспомогательной школе-интернате
Новости Беларуси. 1 июня гостей встречали в Руденской вспомогательной школе-интернате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь Международного дня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)