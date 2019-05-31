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Почти 40 человек пострадали при взрыве на оборонном заводе в российском Дзержинске

01.06.2019 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Количество пострадавших при взрыве на оборонном заводе под Нижним Новгородом достигло почти 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них получили осколочные ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, несколько взрывов прогремели в цехе по производству тротила. Затем начался пожар, который охватил большую часть здания завода.

Почти 40 человек пострадали при взрыве на оборонном заводе в российском Дзержинске

Почти 40 человек пострадали при взрыве на оборонном заводе в российском Дзержинске

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Новости России. Количество пострадавших при взрыве на оборонном заводе под Нижним Новгородом достигло почти 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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