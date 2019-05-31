|
Почти 40 человек пострадали при взрыве на оборонном заводе в российском Дзержинске
Источник материала: СТВ
Новости России. Количество пострадавших при
Большинство из них получили осколочные ранения. Все пострадавшие госпитализированы.
Напомним, несколько взрывов прогремели в цехе по производству тротила. Затем начался пожар, который охватил большую часть здания завода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Количество пострадавших при взрыве на оборонном заводе под Нижним Новгородом достигло почти 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)