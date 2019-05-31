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«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 июня в историческом центре Минска проходит День Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одним приятным моментом праздника, в том числе и для нашего телеканала, стало подведение итогов конкурса «Швецыя побач».
Его участники отправили видеоролики, где рассказали, какие детали этой страны окружают их в повседневной жизни. Победителями, которые отправятся в путешествие по Скандинавии, стали сотрудники нашей телекомпании.
Екатерина Лихошапко, корреспондент СТВ:
Елисей Чульба, инженер видеомонтажа СТВ:
Завершит праздник концерт шведской певицы Лорин – победительницы Евровидения-2012. Он начнется за два часа до полуночи.
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«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»
Новости Беларуси. 1 июня в историческом центре Минска проходит День Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одним приятным моментом праздника, в...
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