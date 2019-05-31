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«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

01.06.2019 17:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 июня в историческом центре Минска проходит День Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одним приятным моментом праздника, в том числе и для нашего телеканала, стало подведение итогов конкурса «Швецыя побач».

Его участники отправили видеоролики, где рассказали, какие детали этой страны окружают их в повседневной жизни. Победителями, которые отправятся в путешествие по Скандинавии, стали сотрудники нашей телекомпании.

 

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

Екатерина Лихошапко, корреспондент СТВ:
Поездка в Швецию была мечтой всей жизни. Я люблю эту страну, наверное, уже больше семи лет. Нравится музыка, нравятся принципы их жизни. Поэтому эта поездка, безусловно, огромное счастье, радость и большие эмоции.

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

Елисей Чульба, инженер видеомонтажа СТВ:
О Швеции я очень мало знаю. Эта вся подготовка проходила в очень сжатый срок, чтобы узнать, о чем, как говорить. У меня всё впереди, надо будет еще посмотреть перед поездкой, чтобы маршрут не был стандартным.

Завершит праздник концерт шведской певицы Лорин – победительницы Евровидения-2012. Он начнется за два часа до полуночи.

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

Люди в материале: Екатерина Лихошапко, Елисей Чульба
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 1 июня в историческом центре Минска проходит День Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одним приятным моментом праздника, в...
 
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