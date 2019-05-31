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Один не уступил дорогу, другой – перевернулся
Источник материала: Партизан
Под Минском возле аэропорта столкнулись две легковые машины.
Под Минском возле аэропорта столкнулись две легковых машины. Как
Во время перестроения водитель "Мазды" не уступил дорогу, столкнулся с "Фордом" и тот перевернулся.
Водитель "Форда" получил повреждения и был доставлен в больницу, но вскоре медики отпустили его домой. Проводится проверка.
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Под Минском возле аэропорта столкнулись две легковые машины.
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