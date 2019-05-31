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Внимание! Билеты на поезд покупайте в кассах, через интернет не купите
Источник материала: Партизан
Продажа и возврат билетов на сайте poezd.rw.by будут закрыты вечером 1 июня и до полудня 2 июня.
Причина — проведение плановых технических работ с 22:00 1 июня до 12.00 2 июня.
Пассажиров просят обращаться в билетные кассы.
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Продажа и возврат билетов на сайте poezd.rw.by будут закрыты вечером 1 июня и до полудня 2 июня.
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