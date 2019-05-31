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Россия лишила украинцев лишили нефти, газа и угля

01.06.2019 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу, 1 июня, вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Об этом говорится в постановлении российского правительства.

Отгрузка угля на шахте
Фото: РИА Новости / Игорь Маслов

В субботу, 1 июня, вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Об этом говорится в постановлении российского правительства.

Согласно документу, под ограничения попали прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан, каменный и бурый уголь, брикеты, окатыши, кокс и другое. Эти товары можно поставлять на Украину только по разрешению Министерства экономического развития. Уже составлен перечень компаний, которые могут получить такое разрешение.
Распоряжение о запрете экспорта ряда товаров на Украину 18 апреля подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Помимо нефти и нефтепродуктов, ограничения коснулись продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иные виды товаров на общую сумму в 250 миллионов долларов.

10 апреля украинские власти расширили собственные санкции против Москвы. Тогда в перечень попали: стеклянная тара, в том числе емкости для пищевых продуктов, а также формалин, карбамидоформальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более тысячи вольт, электроаппаратура для железнодорожной инфраструктуры, пружины для грузовых вагонов, пишет lenta.ru

Отношения между Киевом и Москвой ухудшились после начала конфликта в Донбассе и проведения референдума в Крыму, в результате которого полуостров вошел в состав России. В феврале 2018 года на Украине был принят закон, по которому Россия официально считается страной-агрессором, а не подконтрольные Киеву территории — оккупированными. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.


 
 
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В субботу, 1 июня, вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Об этом говорится в постановлении российского правительства.
 
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