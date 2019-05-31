Хосе Антонио Рейес погиб в результате дорожно-транспортного происшествия

По информации источника, автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч. Рейес и его 23-летний кузен, который располагался за водительским сидением, погибли. Пассажиру, который сидел рядом с водителем, удалось выбраться из загоревшегося авто и спастись. Однако он получил 60% ожогов тела. В настоящее время он находится в ожоговом отделении больницы в Вирхен-дель-Росио. За его жизнь борются медики, передает "Чемпионат".









Рейес присоединился к детской команде "Севильи" в 10-летнем возрасте, а дебютировал в первой команде, когда ему было всего 16. В 2004 году испанец перешел в "Арсенал" и помог команде выиграть чемпионат Англии, тот сезон "канониры" прошли без поражений в АПЛ. После двух с половиной сезонов в Англии Рейес на правах аренды перешел в "Реал", но не закрепился в команде.





Летом 2007 года "Арсенал" продал его в "Атлетико", с которым Рейес дважды выиграл Лигу Европы.





В январе 2012-го хавбек вернулся в "Севилью", с ней он еще трижды стал победителем Лиги Европы.





В 2016 году Рейес перешел в "Эспаньол", позже выступал за "Кордобу", а последним его клубом была "Эстремадура", отмечает sports.ru.





За сборную Испании футболист провел 21 матч, забил 4 гола. Принимал участие в ЧМ-2006.



