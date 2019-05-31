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Минск снова без главного архитектора: Мартынов не проработал и месяца

01.06.2019 17:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По какой причине чиновник был освобожден от должности, в Мингорисполкоме пока не уточняют.

Главный архитектор Минска Алексей Мартынов покинул свое рабочее место, сообщила Sputnik в субботу начальник пресс-службы Мингорисполкома Елена Мохор.

"Алексей Мартынов больше не является председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома", - сказала она.

Мартынова назначили председателем 3 мая 2019 года. Таким образом, чиновник проработал в должности меньше месяца.

По какой причине он покинул свое рабочее место, в Мингорисполкоме пока не уточняют.

"Иной информацией я не обладаю", - сказала агентству Мохор.


До назначения председателем комитета Мартынов занимал разные должности. Некоторое время он был заместителем главы комитета архитектуры и строительства, затем занимал пост заместителя главы предприятия "Минскреклама".

Предшественник главного минского архитектора Павел Лучинович был задержан в конце марта по подозрению в получении взятки в размере четырех тысяч долларов. В отношении него, а также предпринимателя, которая передавала деньги, возбуждены уголовные дела. 


 
Теги: Минск
 
 
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По какой причине чиновник был освобожден от должности, в Мингорисполкоме пока не уточняют.
 
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