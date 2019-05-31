Минск снова без главного архитектора: Мартынов не проработал и месяца

Главный архитектор Минска Алексей Мартынов покинул свое рабочее место, сообщила Sputnik в субботу начальник пресс-службы Мингорисполкома Елена Мохор.





"Алексей Мартынов больше не является председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома", - сказала она.





Мартынова назначили председателем 3 мая 2019 года. Таким образом, чиновник проработал в должности меньше месяца.





По какой причине он покинул свое рабочее место, в Мингорисполкоме пока не уточняют.





"Иной информацией я не обладаю", - сказала агентству Мохор.









До назначения председателем комитета Мартынов занимал разные должности. Некоторое время он был заместителем главы комитета архитектуры и строительства, затем занимал пост заместителя главы предприятия "Минскреклама".





Предшественник главного минского архитектора Павел Лучинович был задержан в конце марта по подозрению в получении взятки в размере четырех тысяч долларов. В отношении него, а также предпринимателя, которая передавала деньги, возбуждены уголовные дела.



