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Минск снова без главного архитектора: Мартынов не проработал и месяца
Источник материала: Партизан
По какой причине чиновник был освобожден от должности, в Мингорисполкоме пока не уточняют.
Главный архитектор Минска Алексей Мартынов покинул свое рабочее место, сообщила Sputnik в субботу начальник пресс-службы Мингорисполкома Елена Мохор.
"Алексей Мартынов больше не является председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома", - сказала она.
Мартынова назначили председателем 3 мая 2019 года. Таким образом, чиновник проработал в должности меньше месяца.
По какой причине он покинул свое рабочее место, в Мингорисполкоме пока не уточняют.
"Иной информацией я не обладаю", - сказала агентству Мохор.
До назначения председателем комитета Мартынов занимал разные должности. Некоторое время он был заместителем главы комитета архитектуры и строительства, затем занимал пост заместителя главы предприятия "Минскреклама".
Предшественник главного минского архитектора Павел Лучинович был задержан в конце марта по подозрению в получении взятки в размере четырех тысяч долларов. В отношении него, а также предпринимателя, которая передавала деньги, возбуждены уголовные дела.
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По какой причине чиновник был освобожден от должности, в Мингорисполкоме пока не уточняют.
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