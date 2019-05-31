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Детский праздник

01.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Детский праздник

1 июня в Детском парке прошел яркий праздник. Посвящен он был Дню защиты детей. Гостей поздравила заместитель  председателя райисполкома Ирина  Евдокименко. День защиты  детей – светлый, солнечный праздник. Недаром  он отмечается в первый день лета и школьных каникул. И пусть это замечательное лето подарит юным кричевлянам хорошее настроение, множество радостных и запоминающихся событий.

И праздник заискрился красками, зашумел детским гомоном, выплеснулся музыкой, зажигательными танцами, подарив юным участникам яркие впечатления. Сколько здесь было мальчишек  и девчонок! А вместе с ними – мамы, папы, дедушки и бабушки. И всем было интересно и весело. Дети и взрослые собрались посмотреть концерт юных артистов Центра творчества детей и молодежи «Крэчут». А еще работали выставки декоративно-прикладного творчества, детских книг, мастер-классы, тату-салон,  аттракционы, праздничная торговля, фотозона… Множество детворы  собрало шоу мыльных  пузырей. Работники РОЧС доставили в Детский парк  настоящую пожарную машину, а мальчишки и девчонки увлеченно облачались в костюмы боевой одежды пожарного-спасателя. А каково это – самому взять в руки брандспойт, и, представив себя пожарным-спасателем, включить его.  А также для юных участников праздника была организована увлекательная подвижная игра, в которой приняли участие несколько команд. Победителям – награды (бесплатные билеты на аттракционы). Словом, это был  настоящий праздник, который покорил детские сердца.

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник
Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

Детский праздник

 

 
 
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1 июня в Детском парке прошел яркий праздник. Посвящен он был Дню защиты детей. Гостей поздравила заместитель  председателя райисполкома Ирина 
 
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