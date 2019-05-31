Детский праздник

Источник материала: Кричевская жизнь





1 июня в Детском парке прошел яркий праздник. Посвящен он был Дню защиты детей. Гостей поздравила заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко. День защиты детей – светлый, солнечный праздник. Недаром он отмечается в первый день лета и школьных каникул. И пусть это замечательное лето подарит юным кричевлянам хорошее настроение, множество радостных и запоминающихся событий.

И праздник заискрился красками, зашумел детским гомоном, выплеснулся музыкой, зажигательными танцами, подарив юным участникам яркие впечатления. Сколько здесь было мальчишек и девчонок! А вместе с ними – мамы, папы, дедушки и бабушки. И всем было интересно и весело. Дети и взрослые собрались посмотреть концерт юных артистов Центра творчества детей и молодежи «Крэчут». А еще работали выставки декоративно-прикладного творчества, детских книг, мастер-классы, тату-салон, аттракционы, праздничная торговля, фотозона… Множество детворы собрало шоу мыльных пузырей. Работники РОЧС доставили в Детский парк настоящую пожарную машину, а мальчишки и девчонки увлеченно облачались в костюмы боевой одежды пожарного-спасателя. А каково это – самому взять в руки брандспойт, и, представив себя пожарным-спасателем, включить его. А также для юных участников праздника была организована увлекательная подвижная игра, в которой приняли участие несколько команд. Победителям – награды (бесплатные билеты на аттракционы). Словом, это был настоящий праздник, который покорил детские сердца.





















































































































