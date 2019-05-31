Роботы и драконы на «Читающем бульваре» в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

1 июня 2019 года у входа в Брестскую городскую библиотеку им. А. С. Пушкина прошел праздник книги «Читающий бульвар. Дети. Брест - в новое тысячелетие». Во времена цифровых технологий и всезнающего Гугла печатные книги и их авторы остаются востребованными.



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Где взять идею для нового танца? В сборнике сказок есть любимая «Красная шапочка». Добавим хореографии, репетиций, улыбок – получился танец. Что приготовить на скорую руку, если отключили интернет? На «читающем бульваре» предложили целую выставку - серию книг «Попробуй детскую книгу на вкус».



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Может ли шахматист играть в шашки? И эти знания есть в книгах.

А еще книги научат клеить, резать, лепить, рисовать, изобретать роботов, читать стихи, ставить кукольные спектакли, приятно проводить время в хорошей компании любимых литературных героев… Те, кто уже умеет писать, оставили записки на Дереве желаний. Точно сбудется!