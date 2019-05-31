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Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги

01.06.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

31 мая в спорткомплексе «Виктория», во время торжественного открытия международного ветеранского турнира по баскетболу, состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги

Напомним, что проект «Брестская баскетбольная лига» запустила областная федерация баскетбола. первые игры, которые состоялись в ноябре-декабре 2018 года собрали 11 команд. Ожидается, что проект подогреет интерес к этой игре в Бресте. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги

Награждение проходило в малом баскетбольном зале «Виктории». 31 мая и 1 июня здесь проходили игры четвёртого международного турнира среди ветеранов (+35), в которых приняли участие команды из Бреста (Республика Беларусь),г.Калининград ( Российская Федерация), г.Бяла-Подляска (Республика Польша), г.Луцк (Украина),Даугавпилсский край (Латвия). 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги

Награды вручал первый зампредседателя горисполкома Вадим Кравчук, он же председатель областной федерации баскетбола.

 
Теги: Брест
 
 
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  31 мая в спорткомплексе «Виктория», во время торжественного открытия международного ветеранского турнира по баскетболу, состоялось награждение призёров...
 
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