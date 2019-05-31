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Состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги
01.06.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
31 мая в спорткомплексе «Виктория», во время торжественного открытия международного ветеранского турнира по баскетболу, состоялось награждение призёров первого сезона
Напомним, что проект «Брестская баскетбольная лига»
Награждение проходило в малом баскетбольном зале «Виктории». 31 мая и 1 июня здесь проходили игры четвёртого международного турнира среди ветеранов (+35), в которых приняли участие команды из Бреста (Республика Беларусь),г.Калининград ( Российская Федерация), г.Бяла-Подляска (Республика Польша), г.Луцк (Украина),Даугавпилсский край (Латвия).
Награды вручал первый зампредседателя горисполкома Вадим
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31 мая в спорткомплексе «Виктория», во время торжественного открытия международного ветеранского турнира по баскетболу, состоялось награждение призёров...
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