Источник материала: Виртуальный Брест

31 мая в спорткомплексе «Виктория», во время торжественного открытия международного ветеранского турнира по баскетболу, состоялось награждение призёров первого сезона Брестской баскетбольной лиги .



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Напомним, что проект «Брестская баскетбольная лига» запустила областная федерация баскетбола . первые игры, которые состоялись в ноябре-декабре 2018 года собрали 11 команд. Ожидается, что проект подогреет интерес к этой игре в Бресте.



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Награждение проходило в малом баскетбольном зале «Виктории». 31 мая и 1 июня здесь проходили игры четвёртого международного турнира среди ветеранов (+35), в которых приняли участие команды из Бреста (Республика Беларусь),г.Калининград ( Российская Федерация), г.Бяла-Подляска (Республика Польша), г.Луцк (Украина),Даугавпилсский край (Латвия).



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66737.php

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Награды вручал первый зампредседателя горисполкома Вадим Кравчук , он же председатель областной федерации баскетбола.