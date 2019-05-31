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Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»
01.06.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В форуме участвуют не только брестчане, но и гости из Украины, Польши, России и Молдовы. Главные участники – детские и молодежные коллективы, которые специализируются на народных танцах. На фестивале можно увидеть полонез, краковяк, гопак, польку и другие танцы. Торжественное открытие «Танцевальной радуги» состоялось 1 июня. Коллективы представили свои народные танцы и их колорит на площади Ленина.
Над площадью развевались флаги Беларуси, Польши, Украины, Адыгеи, Молдовы. С приветствием к участникам и зрителям отратился глава города Александр
Двухчасовой концерт вечером 1 июня танцоры проведут в Брестском академическом театре драмы. Заключительный гала-концерт фестиваля пройдет 2 июня на площади Ленина в 12 часов, не пропустите.
Организовали танцевальный фестиваль Брестский горисполком и детская хореографическая школа искусств имени В.Н. Погодина.
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В форуме участвуют не только брестчане, но и гости из Украины, Польши, России и Молдовы. Главные участники – детские и молодежные коллективы, которые...
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