ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»

01.06.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В форуме участвуют не только брестчане, но и гости из Украины, Польши, России и Молдовы. Главные участники – детские и молодежные коллективы, которые специализируются на народных танцах. На фестивале можно увидеть полонез, краковяк, гопак, польку и другие танцы. Торжественное открытие «Танцевальной радуги» состоялось 1 июня. Коллективы представили свои народные танцы и их колорит на площади Ленина.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»

Над площадью развевались флаги Беларуси, Польши, Украины, Адыгеи, Молдовы. С приветствием к участникам и зрителям отратился глава города Александр Рогачук. Концерт оказался настолько зажигательным, что некоторые зрительницы тоже начинали танцевать.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»

Двухчасовой концерт вечером 1 июня танцоры проведут в Брестском академическом театре драмы. Заключительный гала-концерт фестиваля пройдет 2 июня на площади Ленина в 12 часов, не пропустите.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»
 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»
 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66736.php

Международный фестиваль-праздник хореографического искусства «Танцевальная радуга»

Организовали танцевальный фестиваль Брестский горисполком и детская хореографическая школа искусств имени В.Н. Погодина.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В форуме участвуют не только брестчане, но и гости из Украины, Польши, России и Молдовы. Главные участники – детские и молодежные коллективы, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко вышла в 3-й круг парного разряда «Ролан Гаррос»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика