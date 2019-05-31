Цены на автомобильное топливо вырастут со 2 июня

Источник материала: Виртуальный Брест

Со 2 июня в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



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Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Со 2 июня стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 58 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 90 копеек, ДТ — 1 рубль 69 копеек.

— В мае отмечалась высокая волатильность нефтяного рынка (значения котировок 1 барреля нефти марки Brent изменялись от 75 до 62 долларов США). При снижении цены в последние дни мая средняя котировка нефти марки Brent за месяц составила, по предварительным оценкам, около 71 доллара США за баррель, — проинформировали в «Белнефтехиме». — Цена российской нефти, поставляемой в мае на белорусские НПЗ, выросла на 17% к январю текущего года при росте розничных цен на моторное топливо в среднем на 9,1%.

В ведомстве отметили, что мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне будет продолжен. При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики.