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Первая ракетка мира выбыла из «Ролан Гаррос» в следующем матче после победы над Азаренко

01.06.2019 19:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка мира японка Наоми Осака выбыла из одиночного турнира «Ролан Гаррос» в следующем матче после тяжелой победы над белоруской Викторией Азаренко.


Фото: Reuters

В матче 3-го круга Наоми Осака в двух сетах уступила 42-й ракетке мира Катерине Синяковой — 4:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час 17 минут.

В предыдущих трехсетовых встречах Наоми Осака потратила много сил. В стартовом матче после «баранки» в первой партии она едва спаслась затем во втором сете во встрече против 90-й ракетки словачки Анны-Каролины Шмидловой.

В поединке против Виктории Азаренко Осака также проиграла первый сет, но затем переломила игру, которую окрестили «Битвой титанов» — 4:6, 7:5, 6:3.

 
 
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Первая ракетка мира японка Наоми Осака выбыла из одиночного турнира «Ролан Гаррос» в следующем матче после тяжелой победы над белоруской Викторией Азаренко.
 
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