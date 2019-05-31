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Первая ракетка мира выбыла из «Ролан Гаррос» в следующем матче после победы над Азаренко
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка мира японка Наоми Осака выбыла из одиночного турнира «Ролан Гаррос» в следующем матче после
В матче 3-го круга Наоми Осака в двух сетах уступила 42-й ракетке мира Катерине Синяковой — 4:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час 17 минут.
В предыдущих трехсетовых встречах Наоми Осака потратила много сил. В стартовом матче после «баранки» в первой партии она
В поединке против Виктории Азаренко Осака также проиграла первый сет, но затем переломила игру, которую окрестили «Битвой титанов» — 4:6, 7:5, 6:3.
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Первая ракетка мира японка Наоми Осака выбыла из одиночного турнира «Ролан Гаррос» в следующем матче после тяжелой победы над белоруской Викторией Азаренко.
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