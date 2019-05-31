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Розничные цены на топливо со 2 июня снова увеличиваются на 1 копейку

01.06.2019 18:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси со 2 июня текущего года увеличиваются на 1 копейку, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим" в субботу.

"С учетом проведенного мониторинга основных ценообразующих факторов и в соответствии с принятой концерном ценовой политикой розничные цены на АЗС со 2 июня 2019 года увеличиваются на 1 копейку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,58, АИ-95-К5-Евро –Br 1,69, АИ-98-К5-Евро – Br1,9, ДТ – Br1,69.

Как констатировали в "Белнефтехиме", в мае 2019 года отмечалась высокая волатильность нефтяного рынка (значения котировок 1 барреля нефти марки Brent изменялись от $75 до $62). При снижении цены в последние дни мая средняя котировка нефти марки Brent за месяц составила, по предварительным оценкам, около $71 за баррель.

Цена российской нефти, поставляемой в мае на белорусские НПЗ, выросла на 17% к январю текущего года при росте розничных цен на моторное топливо в среднем на 9,1%.

"Концерном будет продолжен мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне и с учетом ее развития сформированы решения о дальнейшем изменении цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики", - отметили в пресс-службе.

Текущее повышение цен на автомобильное топливо в Беларуси – уже пятнадцатое в 2019 году. Последний раз цены изменились 26 мая.

 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси со 2 июня текущего года увеличиваются на 1 копейку, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим" в субботу. "С...
 
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