Под Слуцком Lexus врезался в дерево: пассажирка в больнице, водитель сбежал

Источник материала: Tut.by

Примерно в 14 часов 1 июня в деревне Михейки Слуцкого района Lexus врезался в дерево, сообщает «Iнфа-Кур'ер».





Серьезно пострадала пассажирка, сидевшая на переднем сиденье машины, — женщина в реанимации. Водитель скрылся, его ищет милиция.









По предварительной информации, на повороте водитель не справился с управлением, выехал в кювет и по касательной врезался в дерево — удар пришелся на сторону пассажирки.