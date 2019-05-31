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Под Слуцком Lexus врезался в дерево: пассажирка в больнице, водитель сбежал

01.06.2019 20:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Примерно в 14 часов 1 июня в деревне Михейки Слуцкого района Lexus врезался в дерево, сообщает «Iнфа-Кур'ер».


Серьезно пострадала пассажирка, сидевшая на переднем сиденье машины, — женщина в реанимации. Водитель скрылся, его ищет милиция.



По предварительной информации, на повороте водитель не справился с управлением, выехал в кювет и по касательной врезался в дерево — удар пришелся на сторону пассажирки.

 
 
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