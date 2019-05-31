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Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.

01.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 мая 2019 2:36 1320

Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

24 мая  в Солигорске  состоялись традиционные районные соревнования санитарных дружин предприятий (формирований гражданской обороны) при участии Солигорской районной организации Белорусского общества Красного Креста. Целью этого ежегодного мероприятия является повышение специальной подготовки  сандружин  к выполнению задач в чрезвычайных ситуациях  в мирное и военное время.

Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.

В районных состязаниях  приняли участие 10 санитарных дружин: ОАО «Трест Шахтоспецстрой», КУП «Солигорский РКБО», ЗАО «Калинка», ОАО «Купалинка», ОАО «Солигорский ДСК, а также четыре рудоуправления ОАО «Беларуськалий».

Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.
Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.
Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.

После приветственных слов исполняющего обязанности первого заместителя Солигорского ГРОЧС Вячеслава Борисевича в адрес команд, и последующей  жеребьевки,  начались  испытания на 5 этапах: проверка экипировки санитарных сумок, сдача норматива по надеванию противогаза, эвакуация пострадавших в условных очагах поражения: комбинированном, химическом и инфекционном.

Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.
Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.
Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.

Кроме того, каждая команда подготовила свой информационный плакат на тему «Моя малая Родина» и номера  художественной самодеятельности.

Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.
Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.
Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.

По итогам соревнований обладателем переходящего кубка победителей  стала  сандружина ОАО «Трест Шахтоспецстрой», которая представит Солигорский район на областном этапе.

Второе место  у команды  3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий», третье место досталось ОАО «Солигорский ДСК».

Призерам  состязаний были вручены  дипломы и ценные подарки.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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28 мая 2019 2:36 1320 Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске. ...
 
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