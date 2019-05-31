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Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.
01.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 мая 2019 2:36 1320
Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске.
24 мая в Солигорске состоялись традиционные районные соревнования санитарных дружин предприятий (формирований гражданской обороны) при участии Солигорской районной организации Белорусского общества Красного Креста. Целью этого ежегодного мероприятия является повышение специальной подготовки сандружин к выполнению задач в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
В районных состязаниях приняли участие 10 санитарных дружин: ОАО «Трест Шахтоспецстрой», КУП «Солигорский РКБО», ЗАО «Калинка», ОАО «Купалинка», ОАО «Солигорский ДСК, а также четыре рудоуправления ОАО «Беларуськалий».
После приветственных слов исполняющего обязанности первого заместителя Солигорского ГРОЧС Вячеслава Борисевича в адрес команд, и последующей жеребьевки, начались испытания на 5 этапах: проверка экипировки санитарных сумок, сдача норматива по надеванию противогаза, эвакуация пострадавших в условных очагах поражения: комбинированном, химическом и инфекционном.
Кроме того, каждая команда подготовила свой информационный плакат на тему «Моя малая Родина» и номера художественной самодеятельности.
По итогам соревнований обладателем переходящего кубка победителей стала сандружина ОАО «Трест Шахтоспецстрой», которая представит Солигорский район на областном этапе.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
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28 мая 2019 2:36 1320 Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске. ...
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