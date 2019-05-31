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Соревнования санитарных дружин прошли в Солигорске. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

24 мая в Солигорске состоялись традиционные районные соревнования санитарных дружин предприятий (формирований гражданской обороны) при участии Солигорской районной организации Белорусского общества Красного Креста. Целью этого ежегодного мероприятия является повышение специальной подготовки сандружин к выполнению задач в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.

В районных состязаниях приняли участие 10 санитарных дружин: ОАО «Трест Шахтоспецстрой», КУП «Солигорский РКБО», ЗАО «Калинка», ОАО «Купалинка», ОАО «Солигорский ДСК, а также четыре рудоуправления ОАО «Беларуськалий».













После приветственных слов исполняющего обязанности первого заместителя Солигорского ГРОЧС Вячеслава Борисевича в адрес команд, и последующей жеребьевки, начались испытания на 5 этапах: проверка экипировки санитарных сумок, сдача норматива по надеванию противогаза, эвакуация пострадавших в условных очагах поражения: комбинированном, химическом и инфекционном.













Кроме того, каждая команда подготовила свой информационный плакат на тему «Моя малая Родина» и номера художественной самодеятельности.













По итогам соревнований обладателем переходящего кубка победителей стала сандружина ОАО «Трест Шахтоспецстрой», которая представит Солигорский район на областном этапе.



Второе место у команды 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий», третье место досталось ОАО «Солигорский ДСК».



Призерам состязаний были вручены дипломы и ценные подарки.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.