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В Минске появились дорожные знаки и разметка к II Европейским играм
Источник материала: Tut.by
На некоторых улицах Минска появились специальные дорожные знаки и разметка на полосах для движения транспорта, который будет обслуживать II Европейские игры. Также на нескольких перекрестках с проспектом Дзержинского закрыли левые повороты.
Несколько дорожных знаков «Полоса для маршрутных транспортных средств» и табличкой с символикой II Европейских игр появились на прошлой неделе на разделительной полосе проспекта Дзержинского.
Также на проспекте Дзержинского на некоторых перекрестках со светофорным регулированием тканью завернули секции с указателем левого поворота. Впрочем, эти меры не останавливает водителей — они по прежнему едут налево.
Сегодня утром минчане заметили, что дорожная разметка с символикой II Европейских игр появилась на некоторых улицах столицы. Нанесена она только с одной стороны проезжей части: в крайней левой полосе — на площади Богушевича и улице Немига, и в крайней правой — на проспекте Победителей до пересечения с проспектом Машерова.
На повороте с Немиги на проспект Победителей разметка разрешает поворот налево только транспорту Европейских игр. Водители пока не обращают внимания на разметку, ездят по выделенным полосам и заворачивают на проспект Победителей, как и раньше.
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Водители пока не обращают внимания на разметку и ездят по выделенным полосам.
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