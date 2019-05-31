В Минске появились дорожные знаки и разметка к II Европейским играм

Источник материала: Tut.by

На некоторых улицах Минска появились специальные дорожные знаки и разметка на полосах для движения транспорта, который будет обслуживать II Европейские игры. Также на нескольких перекрестках с проспектом Дзержинского закрыли левые повороты.





Несколько дорожных знаков «Полоса для маршрутных транспортных средств» и табличкой с символикой II Европейских игр появились на прошлой неделе на разделительной полосе проспекта Дзержинского.





Также на проспекте Дзержинского на некоторых перекрестках со светофорным регулированием тканью завернули секции с указателем левого поворота. Впрочем, эти меры не останавливает водителей — они по прежнему едут налево.

Сегодня утром минчане заметили, что дорожная разметка с символикой II Европейских игр появилась на некоторых улицах столицы. Нанесена она только с одной стороны проезжей части: в крайней левой полосе — на площади Богушевича и улице Немига, и в крайней правой — на проспекте Победителей до пересечения с проспектом Машерова.





На повороте с Немиги на проспект Победителей разметка разрешает поворот налево только транспорту Европейских игр. Водители пока не обращают внимания на разметку, ездят по выделенным полосам и заворачивают на проспект Победителей, как и раньше.

Напомним, в Минске с 17 июня по 2 июля пройдут II Европейские игры. 20 мая президент Беларуси подписал указ о мерах безопасности в период проведения соревнований , одним из пунктов которого является выделение специальных полос с символикой Игр для движения транспорта, задействованного в проведении мероприятия. Другой транспорт не имеет права двигаться по таким полосам и останавливаться на них — оштрафуют. Столичная ГАИ также приняла комплекс компенсационных мер в организации дорожного движения, разработанных до проведения спортивных мероприятий.