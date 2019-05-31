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«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

01.06.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До начала II Европейских игр осталось 20 дней. Конечно, все с замиранием сердца ждут, когда же символ масштабного мультифорума зажгут на стадионе «Динамо» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будет праздник для всей Беларуси.

Пока же завершаются последние организационные моменты предстоящей церемонии. В эти дни предвестник спортивного события – эстафета огня «Пламя мира» – продолжает шествие по стране, позволяя всё большему количеству белорусов ощутить свою сопричастность к главному спортивному событию лета.

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

1 июня огонь II Европейских игр встретили в Горках, где почетного права пронести факел удостоились известные люди нашей страны. В их числе и наша коллега Ирина Мартьянова.

С подробностями – наш корреспондент Ирина Недобоева.

Степан Кулич из Клецкого района 1 июня в Горки приехал на вечер встречи выпускников. 35 лет назад он, как и десятки его однокурсников, окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. И сегодня в Горках их всех ждал сюрприз.

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

Степан Кулич, житель агрогородка Яновичи:
Такое радостное событие. Здесь, возле 10-го корпуса, олимпийский огонь II Европейских игр, которые будут у нас в Минске. Даже у меня останется на память фотография с факелоносцем. 

Путь «Пламени мира» прошел по центральным улицам Горок. На всем протяжении участников эстафеты бурно приветствовали горожане и гости города. Многие бежали вместе с командой факелоносцев весь маршрут.

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

Евгений Жигимонт, заместитель генерального директора торговой компании:
Я даже не представлял, каково нести это пламя. Эмоции просто зашкаливают. 

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

Денис Тур, заместитель генерального директора Белорусской национальной перестраховочной организации:
После того как пробежишь с факелом, пропитываешься эмоциями, добрыми пожеланиями людей.

Спецпроект «Пламени мира» здесь, в Горках, снимали в ботаническом саду. Огонь запечатлели камеры в окружении экзотических растений. Эти кадры вы увидите во время открытия II Европейских игр в Минске. 

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

Сергей Шкиндеров, помощник председателя Правления коммерческого банка:
Видно, что народ сплачивается от города к городу. Я сам слежу за всеми новостями, где движется факел. А когда сам участвуешь, это просто зашкаливает.

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

Ирина Недобоева, СТВ:
Отправной точкой маршрута «Пламени мира» в Горках стал летний амфитеатр. Пятеро факелоносцев пронесли огонь по улицам города. И уже завершила шествие моя коллега – ведущая телеканала СТВ Ирина Мартьянова.

Когда на главной площади города начался флешмоб, удержаться от зажигательных танцев факелоносцы просто не смогли.

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания СТВ:
Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом, а рядом с тобой бегут сотни людей.

Огромное спасибо Горкам за такую теплую встречу! Я даже не сомневаюсь, что так же горячо, как встречали всех нас в Горках, белорусы встретят мировое первенство и окажут ему поддержку.  

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках

2 июня путешествие «Пламени мира» по Могилевской области продолжится. Символ II Европейских игр побывает на Голубой кринице в Славгородском районе, мемориале воинской славы «Лудчицкая высота» – в Быховском. Путешествие огня по Могилевской земле финиширует 4 июня в Бобруйске. 

Люди в материале: Ирина Мартьянова, Евгений Жигимонт, Денис Тур, Сергей Шкиндеров
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. До начала II Европейских игр осталось 20 дней. Конечно, все с замиранием сердца ждут, когда же символ масштабного мультифорума зажгут на стадионе...
 
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