|
«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До начала II Европейских игр осталось 20 дней. Конечно, все с замиранием сердца ждут, когда же символ масштабного мультифорума зажгут на стадионе «Динамо» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будет праздник для всей Беларуси.
Пока же завершаются последние организационные моменты предстоящей церемонии. В эти дни предвестник спортивного события – эстафета огня «Пламя мира» – продолжает шествие по стране, позволяя всё большему количеству белорусов ощутить свою сопричастность к главному спортивному событию лета.
1 июня огонь II Европейских игр встретили в Горках, где почетного права пронести факел удостоились известные люди нашей страны. В их числе и наша коллега Ирина Мартьянова.
С подробностями – наш корреспондент Ирина Недобоева.
Степан Кулич из Клецкого района 1 июня в Горки приехал на вечер встречи выпускников. 35 лет назад он, как и десятки его однокурсников, окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. И сегодня в Горках их всех ждал сюрприз.
Степан Кулич, житель агрогородка Яновичи:
Путь «Пламени мира» прошел по центральным улицам Горок. На всем протяжении участников эстафеты бурно приветствовали горожане и гости города. Многие бежали вместе с командой факелоносцев весь маршрут.
Евгений Жигимонт, заместитель генерального директора торговой компании:
Денис Тур, заместитель генерального директора Белорусской национальной перестраховочной организации:
Спецпроект «Пламени мира» здесь, в Горках, снимали в ботаническом саду. Огонь запечатлели камеры в окружении экзотических растений. Эти кадры вы увидите во время открытия II Европейских игр в Минске.
Сергей Шкиндеров, помощник председателя Правления коммерческого банка:
Ирина Недобоева, СТВ:
Когда на главной площади города начался флешмоб, удержаться от зажигательных танцев факелоносцы просто не смогли.
Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания СТВ:
Огромное спасибо Горкам за такую теплую встречу! Я даже не сомневаюсь, что так же горячо, как встречали всех нас в Горках, белорусы встретят мировое первенство и окажут ему поддержку.
2 июня путешествие «Пламени мира» по Могилевской области продолжится. Символ II Европейских игр побывает на Голубой кринице в Славгородском районе, мемориале воинской славы «Лудчицкая высота» – в Быховском. Путешествие огня по Могилевской земле финиширует 4 июня в Бобруйске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Незабываемые впечатления, когда ты бежишь с факелом». Ведущая СТВ Ирина Мартьянова об эстафете огня в Горках
Новости Беларуси. До начала II Европейских игр осталось 20 дней. Конечно, все с замиранием сердца ждут, когда же символ масштабного мультифорума зажгут на стадионе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)