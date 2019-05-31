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Что такое штормгласс для предсказания погоды и как им пользоваться?

01.06.2019 20:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Штормгласс – это своего рода метеопредсказатель на полке, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Что такое штормгласс для предсказания погоды и как им пользоваться?

Павел Антипенко, эксперт по метеогаджетам:
Данный прибор состоит из смеси дистиллированной воды, камфары и этанола. Прибор работает в зависимости от погодных условий. То есть внутри него меняется консистенция, образуются какие-то хлопья: это говорит о том, что либо ясная погода, либо облачность какая-то.

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Погоду определяют по спиртовому раствору внутри ампулы. Кристаллы помогут составить свой метеопрогноз.

Что такое штормгласс для предсказания погоды и как им пользоваться?

Что такое штормгласс для предсказания погоды и как им пользоваться?

Павел Антипенко:
Например, жидкость в колбе прозрачная – будет солнечно. Мутная жидкость с маленькими звёздочками – ожидаем грозу. Данный прибор лучше использовать дома на подоконнике, чтобы солнечный свет на него попадал. Также его можно поставить на улице для более точных показаний.

Что такое штормгласс для предсказания погоды и как им пользоваться?

Люди в материале: Павел Антипенко
 
 
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Штормгласс – это своего рода метеопредсказатель на полке, рассказали в программе «Плюс-минус».  
 
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