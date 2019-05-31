|
Что такое штормгласс для предсказания погоды и как им пользоваться?
Источник материала: СТВ
Штормгласс – это своего рода метеопредсказатель на полке, рассказали в программе
Павел Антипенко, эксперт по метеогаджетам:
Погоду определяют по спиртовому раствору внутри ампулы. Кристаллы помогут составить свой метеопрогноз.
Павел Антипенко:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штормгласс – это своего рода метеопредсказатель на полке, рассказали в программе «Плюс-минус».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)