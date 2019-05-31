Что такое штормгласс для предсказания погоды и как им пользоваться?

Источник материала: СТВ

Штормгласс – это своего рода метеопредсказатель на полке, рассказали в программе «Плюс-минус» .





Павел Антипенко, эксперт по метеогаджетам:

Данный прибор состоит из смеси дистиллированной воды, камфары и этанола. Прибор работает в зависимости от погодных условий. То есть внутри него меняется консистенция, образуются какие-то хлопья: это говорит о том, что либо ясная погода, либо облачность какая-то.

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Погоду определяют по спиртовому раствору внутри ампулы. Кристаллы помогут составить свой метеопрогноз.









Павел Антипенко:

Например, жидкость в колбе прозрачная – будет солнечно. Мутная жидкость с маленькими звёздочками – ожидаем грозу. Данный прибор лучше использовать дома на подоконнике, чтобы солнечный свет на него попадал. Также его можно поставить на улице для более точных показаний.