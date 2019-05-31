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Торнадо уничтожил целый город в США
Источник материала: СТВ
Новости США. В щепки за минуту. Сильнейший торнадо стёр с лица земли целый город в США, рассказали в программе
Людей экстренно эвакуировали, но возвращаться им некуда.
Задела непогода и штаты Канзас, Иллинойс, Пенсильвания и Огайо. Без крыши над головой остались десятки тысяч местных жителей. По словам специалистов, скорость ветра достигала 260 км/час.
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Новости США. В щепки за минуту. Сильнейший торнадо стёр с лица земли целый город в США, рассказали в программе «Плюс-минус». В Эль-Рено ветер сносил дома,...
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