|
Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских
Источник материала: СТВ
Правильный полив – залог отличного урожая. Не последнюю роль играют качество и температура воды. Как из подручных средств смастерить систему полива, рассказали в программе
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Чтобы избежать слишком сильных перегибов шланга, мы его укладываем в виде спирали.
Чем плотнее будет уложена спираль, тем эффективнее будет разогреваться вода. После завершения укладки шланга, его необходимо закрепить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правильный полив – залог отличного урожая. Не последнюю роль играют качество и температура воды. Как из подручных средств смастерить систему полива, рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)