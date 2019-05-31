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Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских

01.06.2019 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Правильный полив – залог отличного урожая. Не последнюю роль играют качество и температура воды. Как из подручных средств смастерить систему полива, рассказали в программе «Плюс-минус»

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Многие растения, такие как огурцы и томаты, не любят полива холодной водой. Для подогрева воды огородники пользуются бочками, но это не всегда удобно. Чтобы подогреть воду эффективно, мы познакомим вас с одним лайфхаком.

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских

Для изготовления простейшей конструкции, где вода будет разогреваться солнцем, нам понадобятся простой инструмент, чёрного цвета шланг, фанерный лист, брусок, а также прозрачный лист для того, чтобы закрыть нашу конструкцию от воздействия неблагоприятных факторов.

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Чтобы избежать слишком сильных перегибов шланга, мы его укладываем в виде спирали.

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских

Чем плотнее будет уложена спираль, тем эффективнее будет разогреваться вода. После завершения укладки шланга, его необходимо закрепить.

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских

Для создания парникового эффекта сверху нашу конструкцию покрываем прозрачным пластиком.

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских

Для увеличения эффективности внутреннюю поверхность можно покрасить в чёрный цвет.

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских

Люди в материале: Иван Русских
 
 
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Правильный полив – залог отличного урожая. Не последнюю роль играют качество и температура воды. Как из подручных средств смастерить систему полива, рассказали в...
 
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