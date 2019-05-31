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Какой будет осень? Народные приметы на неделю с 3 по 9 июня

01.06.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

3 июня – Алёна Леносейка. Закончив сев хлебов, в этот день принимались за лён, рассказали в программе «Плюс-минус». Бытовало поверье: если на Алёну ненастье – осень будет такой же.

Какой будет осень? Народные приметы на неделю с 3 по 9 июня

5 июня – Левон Огуречник. Приметы гласят: если в июне ночи тёплые, жди хорошего урожая. Туман утром стелется по воде – к солнечной погоде.

Какой будет осень? Народные приметы на неделю с 3 по 9 июня

7 июня – Иванов день. Обильная роса утром – предвестник ясного и солнечного дня, а её отсутствие – к дождю.

«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю

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3 июня – Алёна Леносейка. Закончив сев хлебов, в этот день принимались за лён, рассказали в программе «Плюс-минус». Бытовало поверье: если на Алёну ненастье – осень...
 
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