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Какой будет осень? Народные приметы на неделю с 3 по 9 июня
Источник материала: СТВ
3 июня – Алёна Леносейка. Закончив сев хлебов, в этот день принимались за лён, рассказали в программе
5 июня – Левон Огуречник. Приметы гласят: если в июне ночи тёплые, жди хорошего урожая. Туман утром стелется по воде – к солнечной погоде.
7 июня – Иванов день. Обильная роса утром – предвестник ясного и солнечного дня, а её отсутствие – к дождю.
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3 июня – Алёна Леносейка. Закончив сев хлебов, в этот день принимались за лён, рассказали в программе «Плюс-минус». Бытовало поверье: если на Алёну ненастье – осень...
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