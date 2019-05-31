Какой будет осень? Народные приметы на неделю с 3 по 9 июня

Источник материала: СТВ

3 июня – Алёна Леносейка. Закончив сев хлебов, в этот день принимались за лён, рассказали в программе «Плюс-минус» . Бытовало поверье: если на Алёну ненастье – осень будет такой же.





5 июня – Левон Огуречник. Приметы гласят: если в июне ночи тёплые, жди хорошего урожая. Туман утром стелется по воде – к солнечной погоде.





7 июня – Иванов день. Обильная роса утром – предвестник ясного и солнечного дня, а её отсутствие – к дождю.