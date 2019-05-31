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«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В начале недели страна окажется под властью антициклона с Западной Европы, рассказали в программе
А к среде погоду будет диктовать юго-западная периферия антициклона и неустойчивая воздушная масса Черноморского происхождения.
Людмила Паращук, инженер-синоптик службы меторологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 2 по 7 июня" alt="«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1559413204531240.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 2 по 7 июня
Фото. Погода в Гродно с 2 по 7 июня
Витебске с 2 по 7 июня" alt="«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1559413204558967.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 2 по 7 июня
Фото. Погода в Могилёве с 2 по 7 июня
Фото. Погода в Гомеле с 2 по 7 июня
Фото. Погода в Минске с 2 по 7 июня
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Новости Беларуси. В начале недели страна окажется под властью антициклона с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». А к среде погоду будет...
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