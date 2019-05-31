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«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю

01.06.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В начале недели страна окажется под властью антициклона с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус»

«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю

А к среде погоду будет диктовать юго-западная периферия антициклона и неустойчивая воздушная масса Черноморского происхождения.

«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю

Людмила Паращук, инженер-синоптик службы меторологических прогнозов Белгидромета:
На предстоящей неделе природа будет радовать нас замечательной летней погодой. А причиной тому станет область повышенного давления, сформированного в тёплом воздухе. Температура воздуха в середине недели ожидается: ночью +10 +17, а днём +23 +29.

Во многих районах обойдётся без осадков, лишь в отдельные дни возможны короткие летние дожди. И много солнца.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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Люди в материале: Людмила Паращук
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Фото. Погода в Бресте с 2 по 7 июня
«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гродно с 2 по 7 июня
Витебске с 2 по 7 июня" alt="«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1559413204558967.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 2 по 7 июня
«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Могилёве с 2 по 7 июня
«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гомеле с 2 по 7 июня
«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Минске с 2 по 7 июня

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В начале недели страна окажется под властью антициклона с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».  А к среде погоду будет...
 
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