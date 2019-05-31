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Взрывы на заводе под Нижним Новгородом: угрозы химического заражения воздуха нет
Источник материала: СТВ
Новости России. Пожар на оборонном заводе под Нижним Новгородом ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уверяют, что угрозы химического заражения воздуха нет.
Напомним, несколько взрывов прогремели в цехе по производству тротила. Затем начался пожар, который охватил здание завода, а также находящийся неподалеку лесной массив. Местным властям пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации. В результате серии взрывов и последующего пожара
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Новости России. Пожар на оборонном заводе под Нижним Новгородом ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уверяют, что угрозы...
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