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К 100-летию создания структуры: в Минске состоялся велопробег сотрудников Комитета госконтроля Беларуси

01.06.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 июня государственные контролеры пересели на двухколесный транспорт. Велопробег посвятили 100-летию создания органов госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 100-летию создания структуры: в Минске состоялся велопробег сотрудников Комитета госконтроля Беларуси

К 100-летию создания структуры: в Минске состоялся велопробег сотрудников Комитета госконтроля Беларуси

30 участников – руководители центрального аппарата и областных комитетов – проехали несколько десятков километров в столичном микрорайоне «Веснянка», после чего возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».

Напомним, народный комиссариат контроля был создан в 1919 году. Со временем неоднократно менялось название, но задачи всегда оставались прежними – следить за дисциплиной и порядком. Доверие к службе было и остается высоким.

К 100-летию создания структуры: в Минске состоялся велопробег сотрудников Комитета госконтроля Беларуси

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
По результатам работы с письмами и обращениями граждан вижу, что очень многие вопросы, которые не разрешаются на местах, а должны были бы разрешаться на местах, разрешаются после вмешательства Комитета государственного контроля.

Основные торжества, приуроченные к 100-летию образования органов госконтроля Беларуси, пройдут 2 августа, как в столице, так и в регионах страны.

К 100-летию создания структуры: в Минске состоялся велопробег сотрудников Комитета госконтроля Беларуси

К 100-летию создания структуры: в Минске состоялся велопробег сотрудников Комитета госконтроля Беларуси

К 100-летию создания структуры: в Минске состоялся велопробег сотрудников Комитета госконтроля Беларуси

К 100-летию создания структуры: в Минске состоялся велопробег сотрудников Комитета госконтроля Беларуси

Люди в материале: Леонид Анфимов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 1 июня государственные контролеры пересели на двухколесный транспорт. Велопробег посвятили 100-летию создания органов госконтроля, сообщили в...
 
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