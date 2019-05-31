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Эхо «грязной нефти»: Работников крупнейшего предприятия в Могилеве отправляют в отпуск

01.06.2019 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работников крупнейшего в Могилеве предприятия «Химволокно» отправляют на четыре дня в отпуск за собственный счет. Производство на предприятии останавливаться не будет, пишет mogilev.online.

Работники утверждают, что «вынужденные отпуска» им объяснили уменьшением дотаций от концерна «Белнефтехим» и нехваткой сырья. Это связано с поставками «грязной нефти» из России.

По словам работников «Химволокно», намерение отправить коллектив в «отпуск» генеральный директор Петр Рудник озвучил на совещании ко Дню химика.

Рудник отметил, что объемы поддержки сократились, так как концерн сейчас преодолевает проблемы, вызванные поставками из России «грязной нефти».

«Он назвал отпуска за собственный счет "политическим решением" и сказал, что коллективу нужно засвидетельствовать перед концерном готовность жертвовать ради решения общих проблем», — говорит работник предприятия, который присутствовал на совещании.


По словам работников, приказа «отдохнуть» руководство не выдавало. Коллективу «неофициально и вежливо» предлагают выбрать четыре дня для отдыха в мае или июне. Сам руководитель предприятия якобы собирается взять два дня в июне.

«Конечно же, люди недовольны, но смельчаков, кто бы отказался от "отдыха", не найдется. Лучше потерять четверть заработка, чем работу вообще», — говорит еще один работник, назвавшийся Сергеем.

Председатель профсоюзного комитета предприятия Владимир Подобед говорит, что генеральный директор озвучил просьбу об отпусках на собрании профсоюзного актива. Он действительно аргументировал ее проблемами с «грязной нефтью», которые привели к нехватке сырья и не позволили предприятию выполнить запланированное.

Подобед признает: просьба Рудника — «непопулярный шаг». Но уверяет, что в отпуск пойдут только те, кто выразит такое желание.

«Это вынужденное "политическое действие", на которое Петр Михайлович с трудом решился, — говорит он. — Я спросил у него, будут ли компенсированы потери тем, кто откликнется и пойдет в вынужденный отпуск. Он ответил, что администрация не оставит коллектив без компенсации, но это не произойдет завтра».

Владимир Подобед утверждает, что словам Петра Рудника коллектив верит, потому что за время своей работы гендиректор не наказал ни одного работника ни единой копейкой и прилагает максимум усилий, чтобы повысить уровень заработной платы.

По словам председателя профсоюзного комитета, от проблем с нефтью пострадало не только «Могилевхимволокно», но и другие предприятия нефтехимии. По его словам, каждое из них ищет свои ресурсы, чтобы компенсировать потери.

«Химволокно» — крупный производитель химических полуфабрикатов, полиэфирных волокон и нитей. Более 65% продукции экспортируется в 30 стран.


Для Могилева предприятие градообразующее. На нем работает более 5 тысяч человек. В прежние времена вместе с социальной сферой численность работников достигала 25 тысяч.


 
Теги: Могилев
 
 
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Работников крупнейшего в Могилеве предприятия «Химволокно» отправляют на четыре дня в отпуск за собственный счет. Производство на предприятии останавливаться не...
 
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