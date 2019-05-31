«Доморацкого вижу впервые». Ключевой свидетель по делу чиновника заявил, что не передавал деньги

В пятницу допросили ключевого свидетеля — бизнесмена Василия Садовского, который, как указано в обвинении, передал чиновнику через знакомого те самые деньги. Но Садовский в суде заявил, что первый раз в жизни видит Доморацкого, никогда с ним не был знаком и даже не собирался давать ему взятки.





Василий Садовский во время допроса рассказал, что является коммерческим директором в фирме «Инвастрой», которая сдавала в аренду компании «Фудстайл» помещение бывшего продуктового магазина в доме по улице Кирова, 2 — там в 2014 году к чемпионату мира по хоккею сделали кафе. По словам Садовского, закончить внутренние работы не успевали, поэтому в первую очередь открыли летнее кафе. «Фудстайл» был заинтересован, чтобы оно осталось и после летнего сезона, так как в павильоне работали кондиционеры и отопление — жалко было это демонтировать и уничтожать.





Свидетель пояснил, что латвийские партнеры — собственники «Фудстайла» — обратились к нему, чтобы он помог легализовать кафе как всесезонное. Интерес Садовского был в том, чтобы объект работал и его фирма получала деньги за аренду. Так как у него самого опыта согласования таких объектов не было, он обратился к знакомому бизнесмену Дмитрию Володько, директору ООО «Салгар», ранее он был директором универсама «Брест» и хорошо знал торговлю в Минске . Володько и Садовский живут по соседству.









— У него есть рестораны с такими же пристройками, — пояснил Василий Садовский. — И служба, которая занималась согласованием. Я обратился к нему с просьбой помочь. Он сказал, что готов, нужно было только подготовить документы. С кем и как он будет решать вопрос, мне было все равно.









Гособвинитель уточнил, говорил ли Садовский Володько, что может материально стимулировать решение вопроса, что можно перевести как дачу взятки.





— Нет, — категорично заявил свидетель. — Я первый раз вижу Доморацкого, никогда с ним даже не общался. Я платил Володько как юридическому лицу за оформление всех документов, у него же была служба, которая занималась такими согласованиями, у него у самого шесть таких объектов.





По словам Садовского, он передал 2,5 тысячи долларов из своих личных средств, которые ему позже должны были вернуть партнеры из Латвии — он согласовал с ними этот вопрос. Но деньги, настаивает свидетель, предназначались на оформление и подготовку документов, а не как взятка.





— Мы даже не обсуждали передачу этих денег должностным лицам, — уточнил допрашиваемый.





В ответ на первый запрос о всесезонной работе кафе Садовский получил з Мингорисполкома отрицательный ответ. Документы дополнили, и на второе письмо пришел ответ за подписью Доморацкого, что Мингорисполком не возражает, если свое разрешение дадут Министерство культуры (так как дом относится к историко-культурной ценности) и Комитет по архитектуре и строительству.





— Это невыполнимые условия! — заявил Садовский. — Получить разрешение у Министерства культуры нереально, я пробовал, но они вообще против пристроек, дополнений, если это исторический объект. Мы раза четыре переделывали проект. Министр сказал в конце, чтобы мы к нему вообще с этой белибердой не приходили. Володько изначально неправильно решал вопрос, как я понимаю. Нужно было сразу идти в Минкульт, без их разрешения ничего не будет. Так что разрешение Мингорисполкома ничего не решало.





Что же стало с летним кафе по окончании сезона? Его по решению суда снесли и утилизировали. Инициатором, по словам Садовского, было ЖРЭО Октябрьского района.









— Вот такой результат: все снесли и выбросили на свалку!





Садовский в суде настаивает, что никаких взяток Доморацкому не передавал, а Володько ранее дал совсем другие показания. По его словам, Доморацкий в общей сумме получил от него 2,5 тысячи долларов за благоприятное решение вопроса Садовского. Правоохранительным органам о передаче взятки Володько заявил спустя три месяца после задержания Доморацкого.





Его неоднократно вызывали в КГБ на допросы по делу другого чиновника, Барисевича, но он дал показания и против Доморацкого. В ходе допроса в суде Володько путался в показаниях, не мог точно сказать, при каких обстоятельствах передавал деньги, как они были упакованы. Кроме того, он заявил, что считал, будто «просто помогает».





— А потом осознал, что это противозаконно, — заявил Дмитрий Володько в суде. После осознания написал явку с повинной в КГБ.





Он настаивает, что не присваивал деньги, все передал Доморацкому.